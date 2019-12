Green Deal ei tunnista metsien tuomia mahdollisuuksia

Euroopan komissio on tänään julkaissut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal), joka hahmottelee suuntaviivoja Euroopan ilmasto- ja ympäristötoimille. Edetessään ohjelman kuvaama lainsäädäntöjen avaaminen sumentaa teollisuuden näkymiä. Suomen kannalta on valitettavaa, ettei puunjalostuksen ja metsien suomia monipuolisia mahdollisuuksia huomioida ohjelmassa riittävästi.

Euroopan komission kunnianhimoinen Green Deal -ohjelma sitoo yhteen kaikki EU-politiikan osa-alueet liikenteestä verotukseen, elintarvikkeista maataloustuotantoon ja teollisuudesta infrastruktuurihankkeisiin, mukaan lukien metsäteollisuuden. Ohjelman myötä ollaan pikavauhdilla päivittämässä laajasti sellaistakin energia- ja ilmastolainsäädäntöä, joka ei vielä ole edes astunut voimaan. Vastikään sovittujen energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, taakanjakoa ja maankäyttösektoria koskevien lainsäädäntöjen avaaminen sumentaa teollisuuden näkymiä tuleville vuosille ja luo suurta epävarmuutta.

- Lisäksi päästökauppajärjestelmä pysyy pitkään jatkuneessa muutoksen tilassa. Nämä ovat investointeja tarvitsevalle sekä kasvua haluavalle Euroopalle ja Suomelle huonoja uutisia, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Suomen, Euroopan metsäisimmän maan, näkökulmasta on valitettavaa, ettei ohjelmassa riittävästi huomioida kasvavien metsävarojen ja kehittyvän puunjalostuksen suomia monipuolisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Metsien taloudellisen käytön merkitys tunnistetaan ohjelmassa huonosti.

- Metsät nähdään pääosin luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta sekä hiilinieluina. Nämä ovat tärkeitä näkökulmia, samalla kuitenkin korostaisin komission vuosi sitten julkaiseman ilmastovision tavoin metsien ja puusta valmistettujen tuotteiden kokonaisvaltaista roolia taisteltaessa ilmastonmuutosta vastaan, Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus ja metsät ovat avainasemassa siirryttäessä hiilineutraaliin Eurooppaan. Metsäteollisuus tarjoaa uusia ja innovatiivisia ilmastomyönteisiä tuotteita, jotka korvaavat fossiilisista ja muista uusiutumattomista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Aktiivinen metsätalous on puolestaan olennainen osa ilmastonmuutosta hidastavaa maankäyttöä. Siksi on tärkeää, että metsät voivat hyvin, kasvavat vahvasti ja sitovat hiiltä nyt sekä tulevaisuudessa.

- Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa edistettäessä olisi tärkeää, että Suomen uusi hallitus ja europarlamentaarikot työskentelisivät sen puolesta, että turhan kapeaksi jäänyt näkökulma metsiin tarkentuisi ja metsien suomat mahdollisuudet tuotaisiin vahvemmin osaksi ohjelmaa. Suomalaiselle metsäosaamiselle on nyt tilausta, Jaatinen summaa.

Lisätietoja:

Metsäjohtaja Karoliina Niemi, p. 050 567 9093

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, 050 555 3425



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Mika Mäkinen, Communications Director, mobile +358 50 555 3425