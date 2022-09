Green North Energy on tehnyt vihreälle vetyhankkeelleen tonttivarauksen Naantalissa

Elomaticin hankekehitysyhtiö Green North Energy Oy on tehnyt tonttivarauksen Naantalissa Luolalan alueella. Varaus liittyy yhtiön vihreään vetyhankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa uusiutuvalla sähköllä synteettistä polttoainetta ja kemikaaleja niin nykyisen kuin tulevien markkinoiden tarpeisiin. Tämä edesauttaa vihreää siirtymää liikenteessä ja muilla teollisuuden aloilla. Yhtiöllä on jo olemassa aiesopimus Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa.

Green North Energy keskittyy ensisijaisesti vihreään ammoniakkiin. Vihreät vetypolttoaineet ovat erityisen merkittävässä roolissa merenkulussa, jonka energiatarpeisiin akkuteknologia ei riitä vastaamaan. Lisäksi ammoniakin tuotannolle on noussut kriittinen tarve maatalouden huoltovarmuuden turvaamiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Green North Energy tutkii parhaillaan vaihtoehtoisia sijainteja tuotantolaitokselle ja tekee selvityksiä yhdessä Naantalin kaupungin, kehitysyhtiö Green Industry Parkin ja viranomaistahojen kanssa. Niiden pohjalta yhtiö tekee lopullisen päätöksen tuotantolaitoksen tai sen osien sijoittumisesta alueelle.

– Naantali on erinomainen paikka vihreiden vetytuotteiden valmistukseen. Täällä on infra valmiina, erinomainen logistinen sijainti ja hukkalämpö hyödynnetään Turun kaukolämpöverkossa, sanoo Jussi Ylinen, Green North Energy Oy:n toimitusjohtaja.

– Yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut hienosti. Lisäksi olemme saaneet apua Green Industry Parkilta esimerkiksi sijaintipaikan ja yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen sekä yhteistyökeskusteluiden edistämiseen, Ylinen jatkaa.

– Turun seudulla on erityisosaamista kemian prosessiteollisuudessa, mikä mahdollistaa menestymisen teollisen mittakaavan toiminnassa, kuten korkean jalostusarvon vetytaloudessa, lisää Green Industry Parkin toimitusjohtaja Linda Fröberg-Niemi.

Vetyyn pohjautuvat ratkaisut ovat keskiössä, kun halutaan vähentää kasvihuonepäästöjä, energian hintaa ja tukea talouskasvua. Ne ovat myös avainroolissa tuomassa sähkömarkkinoille joustavuutta.

– Green North Energy Oy:n tonttivaraus Naantalista on hieno jatkumo kehittämistyölle kohti vihreää siirtymää ja uusia työpaikkoja Turun kaupunkiseudulle. Naantalissa toimii nykyisellään kaupunkiseudun merkittävää energiantuotantoa, joten osaamista alueella on, kertoo Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Green North Energy on vuonna 2021 perustettu vihreän energian hankekehitysyhtiö, joka mahdollistaa vihreää vetyä ja ammoniakkia valmistavien laitosten toimintaa. Yhtiön suurimmat yritysomistajat ovat insinööri- ja suunnittelutoimisto Elomatic Oy sekä Flexens Oy Ab. Ensimmäinen hankkeemme on hyvässä vauhdissa ja tulemme rakentamaan lähivuosina vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen Naantaliin.

www.gneh2.com

Naantali on kasvava yli 19 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Naantali on merkittävä teollisuus- ja satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin tuhat yritystä.

www.naantali.fi

Green Industry Park Oy on kesäkuussa 2021 perustettu kehitysyhtiö, jonka tarkoituksena on kehittää bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian teollista liiketoimintaa Naantalin, Raision ja Turun seudulle, muun muassa Naantalin entiselle jalostamoalueelle.

https://greenindustrypark.turkubusinessregion.com