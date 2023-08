GRK Infra Oyj: Tiit Roben on valittu Viron tytäryhtiön GRK Eesti AS:n toimitusjohtajaksi

Tiit Robenilla (MSc Civ.Eng.) on monipuolinen kokemus rakentamisen johto-, hallitus- ja konsulttitehtävistä. Roben on työskennellyt muun muassa AS Merko Ehituksen hallituksen puheenjohtajana sekä AS EGE Ehituksen ja AS Infortarin senior advisorina. Hän on ollut uransa aikana mukana useissa Viron merkittävimmissä rakennushankkeissa.



GRK Eesti AS:n nykyinen toimitusjohtaja Priit Paabo jää pois yhtiön palveluksesta 29. elokuuta 2023.



GRK-konsernin Viron tytäryhtiö on vakiinnuttanut asemansa Virossa merkittävänä infra-alan yrityksenä. GRK-konsernin liikevaihto vuonna 2022 nousi 450,5 miljoonaan euroon, josta Viron osuus oli 11 prosenttia, eli noin 50 miljoonaa euroa.

”GRK Eesti AS toimii kaikilla infrarakentamisen osa-alueilla Virossa, jossa yhtiöllä on käynnissä useita merkittäviä hankkeita. Tiit Robenilla on hyvät valmiudet ottaa vastaan Viron liiketoiminnan luotsaaminen. Tavoittelemme Virossa kannattavaa kasvua, ja näemme lähivuosien mahdollisuutena erityisesti maan merkittävät ratahankkeet”, GRK:n toimitusjohtaja Juha Toimela sanoo.

Virossa modernisoidaan parhaillaan maan rataverkostoa. Lisäksi Rail Baltican ensimmäiset hankkeet ovat käynnissä. Kyseessä on merkittävä liikennehanke, jossa EU:n tuella rakennetaan uusi ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden läpi Puolaan.

”GRK on yksi johtavista infra-alan toimijoista Suomessa, mutta Viron liiketoiminnan merkitys GRK:lle kasvaa koko ajan. Virossa meillä on positiivinen tilanne uusien tilausten suhteen, sillä olemme voittaneet Virossa tämän kevään aikana kaksi merkittävää rataprojektia, joiden yhteisarvo on yli 100 miljoonaa euroa”, Toimela kertoo.

Helmikuussa GRK valittiin toteuttamaan ensimmäinen merkittävä askel Viron rautateiden sähköistämisessä Aegvidu–Tapa–Tartto-rataosuudella. Huhtikuussa Rail Baltic Estonia puolestaan valitsi GRK:n rakentamaan Tallinnassa sijaitsevaa uutta Ülemisten asema-aluetta sekä sen lähiympäristöä matkustajaterminaalia varten.