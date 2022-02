GRK:lle laaja ja monipuolinen urakka Sundsvallissa

GRK on valittu toteuttamaan väylä- ja raiderakentamista sisältävän urakan Sundsvallissa Ruotsissa. Urakan arvo on yli 28,6 miljoonaa euroa (300 miljoonaa Ruotsin kruunua). Työt aloitetaan kevään 2022 aikana ja urakan on määrä valmistua lokakuussa 2024.

Sundsvallin urakan myötä GRK Infra AB on varmistanut jo merkittävän määrän uusia urakoita viimeisten kahden kuukauden aikana. Tämä sopimus tukee hyvin GRK:n kasvustrategian toteutumista. "Tavoitteenamme on merkittävä liikevaihdon kasvu tulevina vuosina ja tuntuu hyvältä aloittaa vuosi vahvalla tilauskannalla", toteaa GRK Infra AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää. Urakassa GRK uudelleenrakentaa Nolbyn ja Sundsvallin väliset alueet yhdistävän entisen E4-tien paikallistieksi sekä rakentaa erillisen jalankulku- ja pyörätien. Noin 12 kilometriä pitkä urakka-alue sijaitsee 562-tiellä (vanha E4-tie) Sundsvallin alueella Västernorrlandin läänissä. Urakassa parannetaan tieosuuden liikennöitävyyttä myös uusimalla liittymiä. Urakkaan sisältyy valaistuksen ja vesihuoltolinjojen uusiminen sekä tien viemäröinnin parantaminen. Samalla bussipysäkkien esteettömyyttä parannetaan sekä rakennetaan ja uudistetaan pysäkkejä. Uudistusten yhtenä tavoitteena on houkutella alueella liikkuvia pyöräilemään sekä lisätä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Urakan raiderakentamisen töihin kuuluvat vanhan teollisuusraiteen purkaminen, raidelinjauksen siirtäminen sekä uuden raideyhteyden rakentaminen Rosenborgin laiturin ja Kubalin välillä. Uusi raide tulee alittamaan tien 562 urakassa rakennettavan sillan alta.

Avainsanat GRKinfrarakentaminenliikenneturvallisuusraiderakentaminenväylärakentaminen

