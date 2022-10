Grocerant catering helpottaa loppuvuoden juhlia – HOK-Elanto tuo Tomi Björckin kanssa suunnittelemansa kolmen ruokalajin menun ruokakauppoihin

HOK-Elannon yhdessä huippukokki Tomi Björckin kanssa luoma HERKKU by Tomi Björck -tuotesarja päivittyy 27.10. alkaen uusilla tuotteilla, joiden punainen lanka on kodin juhlapöydän helppo herkullisuus. Kokonaisuuteen kuuluu myymälöiden Ruokatoreilla myytäviä Fish Market -tuotteita ja lisukkeita, valmiiksi suunniteltuja HERKKU-plattereita, kypsennettyjä pääruokia ja liemiä sekä laadukkaita valmiita aterioita. Lisäksi tarjolla on valmiiksi suunniteltuja menukokonaisuuksia, joiden ruokalajit on poimittu HERKKU by Tomi Björck -sarjan tuotteista.

HOK-Elannon työ oman HERKKU-tuotesarjan parissa pohjautuu vahvasti asiakasymmärrykseen. Suomen suurin alueosuuskauppa on palvellut pääkaupunkiseudun asukkaita ruokatarpeissa jo yli 110 vuotta ja tuntee asiakkaidensa ruokahetket.

– Näemme selvästi, että helppo herkullisuus on asiakkaillemme yhä tärkeämpää, ja samaan aikaan ihmiset ovat kokeilunhaluisia ja kiinnostuneita uusista mauista. HERKKU by Tomi Björck -tuotteet vastaavat tähän kysyntään. Juhlien järjestäminen kotona helpottuu huomattavasti, kun juhlamenu on valmiiksi mietitty ja maut valmisteltu etukäteen, sanoo HOK-Elannon toimialajohtaja Kimmo Nikula.

Grocerant catering

Ruokakaupan ja laadukkaan ravintolaruoan yhdistävä grocerant-ilmiö ei osoita laantumisen merkkejä – päin vastoin. Kysyntä on laajentumassa grocerant cateringiin eli pitopalvelun kaltaisen ruokakokonaisuuden ostamiseen ruokakaupasta.

– Ruokatoreillemme levittäytyvä Fish Market -teema paljastaa tämän vuoden juhlakauden trendin. Valikoimassa on esimerkiksi sinisimpukoita herkullisine liemineen, kolmeen eri tapaan valmistetun lohen trio ja kalalautanen herkkutwistillä. Marraskuussa valikoima kasvaa vielä blineillä, joihin on saatavilla runsas valikoima erilaisia täytteitä, kertoo HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen.

– Esimerkiksi simpukkaliemet ovat todella monikäyttöisiä ja sopivat myös arkisempaa ruoanlaittoa helpottamaan. Ne sopivat täydellisesti erilaisten keittojen, patojen ja risottojen valmistukseen. Onnistuminen on helppoa, kun maku on mietitty ja testattu valmiiksi, Mikkonen kuvailee.

Juhlamenun suunnittelussa voi oikaista myös valitsemalla valmiin menukassin, johon kuuluu alku-, pää- ja jälkiruoka HERKKU by Tomi Björck -sarjasta. Valmiiden menukassien teemat ovat “Sano se simpukoin” ja “Makumatkalla Aasiassa”. Yhden menukassin sisältö on mitoitettu kahdelle hengelle.

Osa HERKKU by Tomi Björck -tuotteista valmistetaan HOK-Elannon omassa Herkkukeittiössä ja myymälöiden Ruokatoreilla, ja osa yhteistyökumppaneiden avulla.

Monipuolinen makupaletti

Tomi Björck toimii HOK-Elannon virallisena ruokalähettiläänä seuraavat vuodet ja sen myötä HERKKU by Tomi Björck -tuotesarjaan on luvassa säännöllisiä makupäivityksiä.

– Suomalaisten makupaletti on tänä päivänä todella monipuolinen ja on innostavaa suunnitella uusia makuelämyksiä kokeilunhaluisille kotikokeille. Jatkamme HOK-Elannon ruoan asiantuntijoiden kanssa pääkaupunkiseudun kotkokkien arjen ja juhlan helpottamista ja herkullistamista. Fokus tulee jatkossakin pysymään laadukkaissa raaka-aineissa ja nautinnollisissa mauissa, joihin keräämme inspiraatiota maailman ruokatrendeistä, Björck sanoo.

HERKKU by Tomi Björck -tuotesarjan tuotteita on saatavilla pääkaupunkiseudun Prismoista, S-marketeista, Alepoista ja Food Market Herkuista. Fish Market -tuotteita ja valmiita juhlamenuja voi ostaa vain myymälöistä, joissa on Ruokatori.