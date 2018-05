Grundlagen viestintäjohtajaksi Anmari Korpinen: Palveluntarjoajat ovat unohtaneet palvella asiakasta

Viime vuosina murroksessa ei ole ollut ainoastaan media. Markkinointi- ja viestintäalan toimijat ovat jo pitkään käyskennelleet toistensa tonteilla ja tehneet palveluiden ostamisesta entistä vaikeampaa. Olipa asiakasyritys vailla markkinoinnin strategiaosaamista, brändäystä, somesuunnitelmaa, maksettua tai ansaittua medianäkyvyyttä, niin kaikkea tätä tuntuvat tarjoavan ihan kaikki – huolimatta siitä, onko kyseessä mainos-, viestintä-, digi-, some- tai mediatoimisto. Kuinka asiakas enää voi tietää, mistä kannattaa ostaa ja ennen kaikkea mitä.

– Asiakkaan näkökulman ja toimintaympäristön ymmärrys on jatkuvassa muutoksessa monilta palveluntarjoajilta unohtunut. Nyt kentälle tarvitaan luottopelaajia, ihmisiä, jotka skannaavat asiakkaalle ne palvelut tai asiantuntijat, jotka parhaiten palvelevat asiakkaan liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita. Ja ne eivät todellakaan aina löydy samasta talosta, yrittäjä ja toukokuun alussa Grundlagen viestintäjohtajana aloittanut Anmari Korpinen summaa.

Jatkuvassa muutoksessa jo pelkästään ajan tasalla pysyminen on lähes kokopäivätyötä. Kuinka monella toimitus-, markkinointi- tai viestintäjohtajalla on siihen aikaa saati että se olisi heiltä edes järkevää ajankäyttöä.

Vuosi sitten perustettu luova yrityskollektiivi Grundlage on kasvanut yli 20 yrityksen ja 40 hengen asiantuntijatoimistoksi. Suurin osa grundislaisista toimivat yrittäjinä, yhdessä ja erikseen. Kokemusvuosia on kertynyt yli 300.

– Perustin Grundlagen paikaksi, jossa kaikki hyötyvät aidosta vuorovaikutuksesta, niin asiakkaat kuin me yrittäjätkin. Asiakkaillemme haluan tarjota palvelupaketin, jossa on kaikki, mutta ei mitään turhaa. 20 vuoden mainostoimistourani aikana kyllästyin tapaan taluttaa kiinteää palkkaa nauttivia pöydäntäytteitä palaveriin, jotka sitten näennäisesti muodostivat laskutusperusteen tästäkin puhelimenkatselutuokiosta. Meillä yrittäjillä pysyy fokus itse tekemisessä aina tiukasti ja tästä hyötyy kaikki. Toimintamalli on hyvin yksinkertainen, soitto minulle ja ongelmaasi on pureuduttu parin päivän sisään, sanoo Mari Tauler, Grundlagen luova johtaja / CEO.

Lisätietoa antavat:

Mari Tauler

Luova johtaja / CEO, Grundlage

mari@tauler.fi

050 5907856

Anmari Korpinen

Viestintäjohtaja, Grundlage

anmari.korpinen@sagacommunications.fi

046 5350104

Grundlagesta löytyvät mainonnan, markkinoinnin, luovan suunnittelun, konseptoinnin, visuaalisten identiteettien, brändin rakentamisen, palvelumuotoilun, teollisen muotoilun, viestinnän, graafisen tuotannon, digin, printin, valokuvauksen ja videotuotannon sekä myynnin ammattilaiset.

Grundlagessa toimivat seuraavat yritykset:Anna-Kaisa Kivikoski, Anni Ringbom, Ari Kivi Creative, Hermanni Vuorisalo, Jenny Paalijärvi Photography, Mainostoimisto Knok, MAVRO! Ioanna Mavromichalis, Mendolin Branding, Neliömetri, Nikkotakko Jewelry, Prigi, Sananvalta, SAGA Communications, Scope, Sonck-Koota, Studio Kelkka, TBWA, Uuden Muotoilun Yhdistys, Tauler & Co., Videolle ja Viidakkorumpu.

