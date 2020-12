Guinnessin jouluiset ennätykset: maailman suurin jouluvanukas, kallein joulukortti ja vahvin joulupukki

Joulu ei ole vaatimattomuuden aikaa. Pitäähän joulupukinkin kiertää yhdessä päivässä kaikkien maailman lasten luona. Maailman myydyin tietokirja Guinness World Records 2021 paljastaa, miten joulunaika on innostanut ihmisiä tekemään yhä suurempia joulukoristeita ja pukemaan joulupukin vaatteet ennätysajassa ylleen. Tuorein jouluteemainen ennätys tulee Kanadasta, jossa pappi Kevin Fast rikkoi oman ennätyksensä painavimman reen vetämisestä.

Kanadalainen voimamies Kevin Fast rikkoi 7. joulukuuta 2020 oman Guinnessin ennätyksensä, kun hän veti rekeä, joka painoi 16 500 kg. Hänen aikaisempi, vuodelta 2013 oleva ennätyksensä oli vetää rekeä, joka painoi 15 950 kg.

Ennätyksen rikkomispäivänä Kevinin vaimo Suzanne oli pukeutunut joulupukin muoriksi ja perheen pojat Jacob ja Matthew tontuiksi. Kevin veti rekeä tietysti joulupukiksi pukeutuneena. Rekeen oli lastattu ainakin poroja ja lahjoja.

Kevin Fast toimii pappina Ontariossa, mutta vapaa-aikanaan hän rikkonut jo 23 Guinnessin ennätystä.

”Rakastamani joulunaika on pian täällä. Halusin tehdä jotain hauskaa sen kunniaksi. Guinnessin ennätyksen saaminen on minulle aivan huippujuttu. Rakastan treenaamista ja kun viimein saan rikottua ennätyksen, on se paras tunne kaikista!” väkivahva joulupukki kertoo nauraen ennätyksensä taustoista.

Muita jouluteemaisia Guinnessin ennätyksiä:

Ensimmäinen massatuotettu joulukortti painettiin ja myytiin Isossa-Britanniassa vuonna 1843. Litografioitu kortti esittää kolmea sukupolvea jouluaterialla. Kortin sivuosioissa näytetään hyväntekeväisyyttä tekeviä ihmisiä vaatettamassa ja ruokkimassa köyhiä. Tuhannen kappaleen alkuperäispainoksesta on jäljellä enää 12 korttia. Yksi niistä on Bathissa syntyneen liikemiehen Sir Arthur Colen lähettämä kortti isoäidilleen vuonna 1843. Kortti myytiin 20 000 punnalla huutokaupassa vuonna 2001, jolloin siitä tuli kaikkien aikojen arvokkain joulukortti.

Maailman suurin joulukuusenkoriste on halkaisijaltaan 4,68 metriä. Maailmanennätys saavutettiin Dubai Mall -ostoskeskuksessa Arabiemiirikunnissa 19. joulukuuta 2018.

Suurin ihmisistä koottu joulukuusi koostui 4 030 osallistujasta. Se muodostettiin Chengannurin lähetysasemalla Intiassa 19. joulukuuta vuonna 2015.

Suurin jouluinen lumihiutalekoriste on 3,196 metriä leveä. Koriste valmistettiin Universalin studioilla Osakassa, Japanissa 28. lokakuuta 2019.

Maailman pisin joulupukille osoitettu toivelista koostuu 124 969 toiveesta. Toiveen takana ovat Pekingin Hyundai ja Mohen turismitoimisto, joka sijaitsee Kiinassa. Toivelistaa kirjoitettiin 19.-25. joulukuuta 2017.

Nopein aika pukeutua joulupukiksi on 52,84 sekuntia. Guinnessin ennätyksen saavuttivat Andre Ortolf ja Patrick Rogosch Saksassa Brannenburgin kaupungissa 23. joulukuuta 2016.

Maailman suurin joulupukki on 21,08 metriä pitkä, 9,18 metriä leveä ja 12,62 metriä syvä. Portugalissa sijaitsevan Águedan kunnan rakentama joulupukki valmistui 12. joulukuuta 2016.

Suurin jouluvanukas painoi 3,28 tuhatta kilogrammaa. Vanukkaan valmistivat Aughtonin kyläläiset Isossa-Britanniassa ja se paljastatettiin kuuluisilla Aughtonin vanukasfestivaaleilla 11. heinäkuuta 1992.

Arvostelukappaleet ja kuvapyynnöt: Hannele Tavi hannele.tavi@otava.fi puh. 044 5312225