Guinnessin maailmanennätyskirja ampaisee avaruuteen – Suomessa ennätyksiä rikkoivat Kalle Rovanperä ja Hyrynsalmen suopotkupalloturnaus

Vuoden 2023 Guinnessin maailmanennätyskirja vie lukijat äärettömän äärelle, sillä uudet ennätykset eivät rajoitu vain planeettamme Maan rajojen sisäpuolelle. Teoksen erikoisteemana on nimittäin avaruus – monesta jännittävästä näkökulmasta!

Hieman vajaan 40 000 ennätyshakemuksen seasta uuteen kirjaan on valittu mukaan lähes 3000 ennätystä esimerkiksi urheilumaailmasta, somesta, merenpohjasta ja Linnunradan varrelta.

Uusia ennätyksenrikkojia löytyy myös Suomesta. Yksi heistä on vantaalainen keittiöpäällikkö Jetro Luumi, joka liikutti voimaköyttä kaksin käsin ennätykselliset 1 tunnin, 2 minuuttia ja 45 sekuntia putkeen. Pisin aaltoliike voimaköydellä (pari) -ennätys rikkoutui yhdessä Luumin jujutsumentori Delcio Pereiran kanssa.

Kamppailulajeja aktiivisesti harjoitteleva Luumi päätyi kokeilemaan ennätystä yhdessä taistelulajiekspertti Pereiran kanssa päähänpistosta. Kaksikolla oli ollut tapana tehdä alkulämmittelynä köysien heiluttelua ennen varsinaisia kamppailutreenejä, ensin 5 minuuttia kerralla, sitten 10 minuuttia ja lopulta lähemmäs sata minuuttia putkeen. Kun Pereira ehdotti, että hän ja Luumi voisivat yrittää rikkoa Guinnessin maailmanennätyksen, 59 minuuttia, Luumi innostui.

Jotta ennätysyritys voitiin hyväksyä, annettiin kaksikolle tarkat säännöt voimaköysien mitasta, painosta ja ympärysmitasta, minkä lisäksi liikkeelle määriteltiin Guinnessin virallisten sääntöjen mukainen liikerata. Leikkimielistä treenaamista tiukemmat säännöt saivat Luumin jo jännittämään, voiko ennätyksen rikkominen todella onnistua.

”Lisäksi vain toinen meistä saattoi saada ennätyksen nimiinsä. Kun olimme ylittäneet edellisen ennätysajan, mentorini Pereira irrotti köysistä ja näin antoi ennätyksen minulle. Se oli liikuttava ele”, Luumi kuvailee.

Muita Guinness World Records 2023 -kirjan suomalaisennätyksiä ovat esimerkiksi nuorin rallin MM-osakilpailuvoittaja (Kalle Rovanperä, 20 vuotta ja 290 päivää), suurin jääkaruselli (paksuus 40 cm, halkaisija 310,75 m) ja pitkäaikaisin vuosittainen suopotkupalloturnaus (Hyrynsalmella vuodesta 2000).

Ennätykset kuuluvat kaikille

Erilaiset avaruuteen matkustamisen teknologiat kehittyvät jatkuvasti, ja käynnissä on uuden ajan avaruuskilpa. Kuka tulee olemaan nuorin, kuka vanhin, kuka eniten avaruudessa matkustanut?

Guinness World Records ei kuitenkaan halua, että ennätysten rikkominen jää vain miljardöörien huviksi. Siksi tämän vuoden kirjaan on lisätty uusia kategorioita, jotka laajentavat ennätyskokeilijoiden kaartia. Osa ennätyksistä on rajattu vain lapsille, minkä lisäksi Guinness on käynnistänyt uuden yhdenvertaisuusaloitteen, jonka tavoitteena on edistää ennätysten saavutettavuutta henkilöille, joilla on esimerkiksi fyysinen vamma tai kehitysvamma.

Yksi ensimmäisistä aloitteen myötä ennätyksen rikkoneista tekijöistä on suomalainen Pekka Luodeslampi, jolla on keskushermoston vaurioitumisen vuoksi motorisia ongelmia ja hahmotushäiriöitä. Hän rikkoi eniten suoria lyöntejä kolmessa minuutissa -ennätyksen 209 peräkkäisellä vasemmalla ja suoralla lyönnillä 12. maaliskuuta 2022.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt anni.gullichsen@otava.fi