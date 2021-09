Guinnessin maailmanennätyskirjassa pohditaan ilmastonmuutoksen torjuntaa – suomalaissaavutuksissa maistuu laku ja koetellaan fyysisiä voimia

Pajtim Statovcin Finlandia-palkittu Bolla on Kirkus Prize -palkintoehdokkaana Yhdysvalloissa 13.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Pajtim Statovcin kolmas romaani Bolla julkaistiin äskettäin Yhdysvalloissa, jossa siitä on jo kirjoitettu lukuisia ylistäviä arvioita. Statovcia on kutsuttu suureksi lahjakkuudeksi ja hänen kirjallisia kykyjään "pettämättömiksi". Kirkus Reviews -kirjallisuuslehti valitsi Bollan kuuden finalistin joukkoon 328 kaunokirjallisen teoksen joukosta lehden nimeä kantavan kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Palkintoa pidetään yhtenä kirjallisuusmaailman suurimmista ja sen arvo on 50 000 dollaria. Palkinto jaetaan 28.10.2021.