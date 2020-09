H2C on sujuva kaista koodausopintoihin

Highway to Code vie VAMKin opetuksen kaupunkeihin, joissa ohjelmoinnin osaajista on pulaa.

Miltä kuulostaisi tiivis kurssi koodaamisen saloihin, ja lopuksi opiskeluoikeus ammattikorkeakouluun?

Jos se kuulostaa mielestäsi hyvältä, H2C eli Highway to Code saattaa sopia juuri sinulle. H2C on ammattikorkeakoulujen tarjoama 6–8 kuukautta kestävä kurssi, jolla opiskellaan käytännönläheisesti ohjelmoinnin perusteita tavoitteena työllistyä alalle nopeasti.

Kurssin suoritettuaan saa pääsyn ammattikorkeakoulun tietotekniikkalinjalle. Se sopii myös täydennyskoulutukseksi jo tietotekniikan alalla työskenteleville.

– Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusteet ja ymmärtää esimerkiksi tekoälyn toimintaperiaatteita. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Kenneth Norrgård.

Uutta osaamista kuntiin

Kantavana ajatuksena H2C:ssä on, että koulutus viedään kuntiin. VAMKin yliopettaja Timo Kankaanpään mukaan vuosi sitten alkaneen ensimmäisen kurssin aikana syntyi hyvä yhteys muun muassa Lapualle, Kurikkaan ja Kauhajoelle.

– On ollut hienoa huomata, miten innostuneita nuoret ovat olleet tästä koulutusmahdollisuudesta. Nuorethan ne perustavat IT-yrityksiä ja muuttavat maata, Kankaanpää tuumaa.

Koulutushankkeessa on mukana yhteensä kuusi suomalaista ammattikorkeakoulua Vaasasta, Kokkolasta, Oulusta, Kajaanista, Jyväskylästä ja Turusta.

Kukin korkeakoulu tarjoaa hieman erilaisen puolivuotisen kurssin, jolla opiskelu tapahtuu pääasiassa etänä. Opintojen mukana ei siis tarvitse muuttaa toiseen kaupunkiin.

Ensimmäinen vuosi takana

Vaasan ammattikorkeakoulu on räätälöinyt yhdessä alueen kaupunkien kanssa ohjelmointikoulutuksen, jolla pyritään saamaan osaavia tekijöitä alueen yritysten tarpeisiin ja kehittämään myös uutta liiketoimintaa.

Ammattikorkeakoulun ja kaupunkien edustajat kokoontuivat tällä viikolla videoyhteydellä vetämään yhteen vuosi sitten alkaneen yhteistyön tuloksia ja suunnittelemaan tulevaa.

Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen kertoi olevansa todella tyytyväinen hankkeeseen ja mietti nyt kehityksen paikkoja.

– Yrittäjät pitäisi saada vielä entistä paremmin tietoisiksi tästä mahdollisuudesta. Voisimme ehkä järjestää Suupohjassa elinkeinotoimen kanssa foorumin, jossa tätä markkinoitaisiin, Leinonen ideoi.

VAMKin H2C on 40 opintopisteen kurssi, joka veti viime vuonna yhteensä 42 opiskelijaa. Tänä syksynä heitä on aloittanut 44. Tarkoitus on löytää myös lisää työssäoppimispaikkoja alueen yrityksistä.

Lisätietoja: Yliopettaja Timo Kankaanpää, timo.kankaanpaa@vamk.fi, puh. 040 767 7080.