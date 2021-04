Haaga-Helia ottaa tekoälyn käyttöön tulevaisuuden koulutustarpeiden paikantamisessa

Jaa

Vuoden 2021 syksyllä järjestettävässä Dubain maailmannäyttelyssä esitellään tulevaisuuden koulutustarvetta hologrammien avulla. Suurten datamäärien analyysi tekoälyllä luo ratkaisun työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

LAB8:n The Box -teknologian kehittäjä lehtori Pasi Tuominen on ollut alusta asti suunnittelemassa Suomen paviljonkia Business Finlandin näyttelytiimin kanssa. Paviljonkiin rakennetaan hologramminäytöt, jotka esittelevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja suomalaisen teknologiayritys Headain yhteistyön tuloksia.



Projektissa tarkastellaan Haaga-Helian opetussuunnitelmien ja viiden kansainvälisen suurkaupungin työmarkkinoiden tarpeiden kohtaamista. Dubain maailmannäyttelyssä esiteltävässä prototyypissä Headain kehittämä tekoäly etsii työpaikkailmoituksia Nairobista, Dubaista, Singaporesta, Austinista sekä Helsingistä, ja yhdistää ilmoituksissa haettavia taitoja Haaga-Helian opetussuunnitelmissa mainittaviin taitoihin. Pasi Tuominen ja Headain liiketoiminnan kehityspäällikkö Anu Passi-Rauste esittelivät projektia huhtikuussa 2021 järjestetyssä Finland at Expo 2020 Dubai: Education Forum -webinaarissa koulutusalan asiantuntijoille ympäri maailmaa.



Tuominen kertoi tapahtumassa tekoälyn mullistavan koulutusalaa tulevaisuudessa. Data-analyysi tarjoaa koulutuksen tarjoajille mahdollisuuksia ennakoida opiskelijoiden ja työmarkkinoiden tarpeita ja tehdä muutoksia etukäteen myöhäisen reagoinnin sijaan. Passi-Rauste painotti keskustelun aikana ihmisen merkitystä prosessissa. Oikeiden kysymysten kysyminen ja päätöksenteko tulosten perusteella tulee jatkossakin olemaan asiantuntevien ihmisten vastuulla.