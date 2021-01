​Haaga-Helia sai ensimmäisenä suomalaisena organisaationa THE-ICE-laatuleiman

Jaa

THE-ICE-arviointilautakunnan ja hallituksen suosituksen perusteella Haaga-Helialle on myönnetty THE-ICE-laatusertifikaatti (Committed to Quality, C2Q). Laatuleima annettiin Haaga-Helian Hospitality, Tourism and Experience Management -koulutukselle, josta vastaa Haaga-Helian tutkintojohtaja Risto Karmavuo.

Haaga-Helia on akkreditoinnin myötä Suomen ensimmäinen THE-ICE-jäsen. Laatuleiman lisäksi C2Q-jäsenyys tarjoaa Haaga-Helialle monia etuja kuten mahdollisuuden osallistua vuosittaiseen THE-ICE International Student Barometer (ISBSB) -tyytyväisyystutkimukseen. THE-ICE​ (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education)​ on vuonna 2004 perustettu kansainvälinen matkailu- ja vieraanvaraisuusalan koulutuksen huippukeskus, joka edistää alan koulutuksen ​huippuosaamista ja laatua sekä kehittää sen vertailuanalyysia. Nykyään THE-ICE on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka verkostoon kuuluu 37 jäsentä 19 maasta 4 mantereelta. Se myöntää laatutunnustuksia julkisille ja yksityisille yliopistoille, hotellialan kouluille, instituutioille ja ammattikorkeakouluille, jotka edistävät alan koulutuksen kasvua ja monimuotoisuutta. Muut THE-ICE-akkreditoidut oppilaitokset löydät tästä linkistä​. - ​Kansainvälisyys on vahvasti Haaga-Helian dna:ssa. Tämä laatuleima palvelee koko korkeakoulua ja aivan erityisesti opiskelijoitamme. Kaikki kehitystyö Haaga-Heliassa tehdään opiskelijoiden eteen, toteaa Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko. Haaga-Helia odottaa aktiivista yhteistyöstä THE-ICE:n sekä sen maailmanlaajuisen verkoston kanssa.

Avainsanat akkreditointihospitalitylaatulaatujärjestelmämatkailuala

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit