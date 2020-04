Haaga-Helia tarjoaa kesäopinnot maksutta lomautetuille ja työttömille

Elintarvikeala tarvitsee viennin ammattilaisia - neljän ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama koulutus vastaa osaajapulaan 12.3.2020 09:31:34 EET | Tiedote

Suomessa on liian vähän elintarvikeviennin ammattilaisia ja osaamista yrityksissä. Haaga-Helian, Kaakkois-Suomen, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyössä toteuttama Elintarvikeviennin osaamiskoulutus vastaa tähän elinkeinoelämän esille tuomaan kehittämistarpeeseen. Elintarvikealan erityistarpeisiin suunnitellulla koulutuksella on vahva kytkentä työelämään ja tavoitteena on antaa hyvä pohja erilaisissa vientitehtävissä toimimiseen elintarvikealan yrityksissä.