Haaga-Helia tarjoaa opiskelijoilleen keskusteluapua chatin välityksellä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu pilotoi MindChat-palvelua, jossa opiskelijat voivat keskustella nimettömänä ja luottamuksellisesti psykologin kanssa chatin välityksellä. Chatissä opiskelijan kysymyksiin vastaa aina psykologi, jolla on erityinen koulutus lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.

Valtakunnallisen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan noin kolmasosalla opiskelijoista on psyykkisiä vaikeuksia ja runsasta stressiä. Mielenterveyspalveluita käyttävien opiskelijoiden osuus on kuitenkin huomattavasti pienempi. MindChat-palvelu pyrkii tavoittamaan opiskelijoita, jotka muuten eivät hae tukea. Ajoissa saatu tuki lieviin mielenterveyden haasteisiin voi estää oireiden pahenemisen ja myöhemmän tuen tarpeen.



MindChat on matalan kynnyksen palvelu opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijat voivat keskustella chatissä nimettömästi psykologin kanssa mieltään painavista asioista kuten stressistä, ahdistuksesta, kriisitilanteista, ihmissuhteiden ongelmista tai opiskeluun liittyvistä huolista.



MindChat-palvelua voi käyttää mistä vain, ajanvarausta ei tarvita ja palvelu on nimetön. MindChatissä opiskelijoiden kanssa keskustelee lyhytterapioihin perehtynyt psykologi. MindChat-palvelun tuottaa Shortum Oy.