Haaga-Helia tuomitsee sotatoimet Ukrainassa – korkeakouluyhteisöjen työrauha tulee säilyttää

Haaga-Helian HHBIC 2022 -konferenssin call for papers käynnissä – papereita otetaan vastaan 19. huhtikuuta asti 11.2.2022 17:43:11 EET | Tiedote

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen konferenssi HHBIC 2022 järjestetään jälleen 24. marraskuuta. Call for papers on auki 19.4.2022 saakka. Soveltavaa tutkimusta ja yrittäjyyttä yhdistelevän HHBIC 2022:n tavoite on tuoda yhteen eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita keskustelemaan ajankohtaisista tutkimuksista, ideoista ja innovaatioista.