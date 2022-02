Haaga-Helian HHBIC 2022 -konferenssin call for papers käynnissä – papereita otetaan vastaan 19. huhtikuuta asti

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää torstaina 24. marraskuuta kansainvälisen soveltavan tutkimuksen konferenssi Haaga-Helia Business Innovation Conferencen (HHBIC 2022).

HHBIC 2022 -konferenssin teemana on Twin Transition - New Opportunities in Digital and Sustainable Future, joka yhdistää digitaalisen muutoksen kestävän kehityksen kanssa.

Soveltavaa tutkimusta ja yrittäjyyttä notkeasti yhdistelevän HHBIC 2022:n tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita keskustelemaan aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista tutkimuksista, ideoista ja innovaatioista.

HHBIC 2022:n esitelmäkutsu (call for papers) on parasta aikaa käynnissä. Voit osallistua konferenssiin esimerkiksi omalla laajennetulla abstraktillasi, joka tulisi toimittaa viimeistään tiistaina 19. huhtikuuta.

Tarkemmat tiedot löydät nettisivuiltamme osoitteesta: www.hhbic.fi/call-for-papers/.

Kuka tietää, ehkä juuri sinun abstraktisi on se puuttuva rengas, joka puskee planeettamme tulevaisuuden täysin uusille raiteille?

Lisää tietoa konferenssin aikatauluista, teemoista ja ilmoittautumisesta löydät HHBIC 2022:n nettisivuilta osoitteesta: https://www.hhbic.fi/