Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko täyttää 60-vuotta - Koulutusala vei voiton

Haaga-Helian rehtorista Teemu Kokosta piti tulla kansainvälinen myyntitykki, mutta koulutusala vei mennessään. Kansainvälisyyttä hän painottaa myös nykyisessä työssään.

“Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän koen olevani oikeassa paikassa”, sanoo Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja Teemu Kokko.



Kokko on Hankenin eli Svenska Handelshögskolanin käynyt kauppatieteiden tohtori. Hän kertoo lähteneensä koulutusalalle puolivahingossa vuonna 1986.



“Tein opiskeluaikoina töitä croupierina, ruletinhoitajana. Yhtenä iltana näin taukohuoneessa lehti-ilmoituksen, jossa Haaga Instituutti haki markkinoinnin lehtoria. Revin ilmoituksen taskuuni, jätin hakemukseni, ja sillä tiellä ollaan.”



Koulutuksessa Kokkoa innostaa moni asia, esimerkiksi kansainvälisyyden kehittäminen. Haaga-Helian kansainväliseen verkostoon kuuluu noin 200 yhteistyökumppania ja opiskelijavaihto on vilkasta, joskin toistaiseksi pandemian rajoittamaa.



“Mielestäni Suomen pitää viennistä riippuvaisena maana olla kokoaan suurempi kansainvälisissä ympyröissä. Ja jotta tulevaisuudessa pärjäämme laskevan syntyvyyden oloissa, tarvitsemme opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa.”



Kokko itse on perheineen viettänyt useita vuosia ulkomailla ulkoministeriössä työskentelevän puolison, Maimo Henrikssonin, diplomaattiuran vuoksi. Hän sanoo kokemusten avartaneen paljon maailmankuvaa.



“Kun maailmalla viettää pitkiä aikoja, isänmaallisuus kasvaa. Sitä tulee aika patriootiksi”, Kokko toteaa.



Haaga-Helia on 11 000 opiskelijallaan Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu. Kansainvälisyyden lisäksi yksityinen oppilaitos satsaa kotimaisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.



Tämäkin asia saa rehtorin innostumaan.

“Meillä on noin sata yrityspartneria, joiden kanssa on tehty sopimus yhteistyöstä. Useimmiten se liittyy partnereiden näkyvyyteen täällä meillä.”



Yhteistyö tarkoittaa yleensä sitä, että yritys tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja tai opinnäyteaiheita tai osallistuu opetukseen. Kokon mukaan tämä on kaikille win-win-win: Yritykset pääsevät kiinni tulevaisuuden osaajiin, ja opiskelijat löytävät väyliä työelämään. Oppilaitos taas toimii yhteistyön foorumina ja saa partnereiltaan myös jonkin verran tuloja vuosittain.



“Sopimuksen hinta on lähinnä symbolinen, muutamia tuhansia vuodessa. Viime vuodelta emme veloittaneet yhteistyöstä mitään, koska osa yrityksistä joutui koronan vuoksi aivan kohtuuttomaan tilanteeseen.”



Korona on myös hiljentänyt Haaga-Helian kampukset, mutta oppilaitoksen verkossa trafiikki on vilkasta. Digiharppauksen nopeus viime maaliskuussa yllätti rehtorinkin.



“Kriisitilanteessa ihmisistä löytyy ällistyttäviä voimavaroja ja luovuutta. Moni asia, jonka verkkoon siirtämisestä oli meillä puhuttu jo vuosia, siirtyi sinne yhdessä yössä.”



Valtaosa Haaga-Helian opiskelijoista on Kokon mukaan pärjännyt poikkeusoloissa, mutta kaikille etäopetus ei sovi tai ole mahdollista. Arviolta 10–15 prosentilla opinnot ovat jääneet jälkeen tavoitteista. Oppilaitos pyrkii lähestymään heitä, mutta hankalimmissa tapauksissa opiskelija katoaa tavoittamattomiin.



“Normaalioloissakin soisin, että opiskelijat voisivat nauttia opiskeluajastaan. Tuntuu siltä, että iloisia, rentoja opiskeluvuosia ei enää ole samalla tavoin kuin ennen. Nyt opiskellaan ja samalla painetaan töitä. Meidänkin opiskelijoistamme 90 prosenttia tekee töitä opintojen ohessa.”



Nykyopiskelijoita Kokko kertoo kuitenkin ihailevansa: he ovat fiksuja ja järkeviä, ja heillä on selkeitä suunnitelmia. Huolta herättää ennemminkin se, että opiskelupaikka jää monelta nuorelta saamatta. Haaga-Heliaan hakee vuosittain lähes 20 000 ihmistä, joista sisään pääsee alle kymmenen prosenttia.



Kokon mielestä aloituspaikkoja pitäisi olla pääkaupunkiseudulla selvästi nykyistä enemmän. Koronavuosi toi Haaga-Helialle viime syksynä 90 lisäaloituspaikkaa, mutta se ei vielä poista ongelmaa.



“Saan viikoittain puhelinsoittoja hakijoilta ja heidän vanhemmiltaan, jotka tiedustelevat, onko mitään mahdollisuuksia päästä opiskelemaan. Ne ovat riipaisevia keskusteluja, kun fiksu, suhteellisen hyvän todistuksen saanut henkilö jää varasijalle eikä saa paikkaa.”



Rehtorina Kokko on työskennellyt vuodesta 2015 toimittuaan sitä ennen vararehtorina. Aikoinaan kauppatieteen opintojaan aloittaessaan hän kuvitteli päätyvänsä kansainväliseksi myyntitykiksi. Taskusta viimeisenä hakupäivänä löytynyt työpaikkailmoitus muutti suuntaa.



“Elämässä pienet asiat voivat joskus muodostua suuriksi asioiksi. Koen olevani etuoikeutettu, että saan tehdä työtä, josta pidän.”



Teemu Kokko: