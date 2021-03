Haaga-Helian urheiluvalmennuksen koulutusohjelma sai ICCE:n tunnustuksen erinomaisuudesta

Haaga-Helian englanninkieliselle urheiluvalmennuksen ja johtamisen koulutusohjelmalle on myönnetty toisena maailmassa ICCE:n Full Endorsemet -tunnustus. Kyseessä on auditoinnin tuloksena annettu ainutlaatuinen ja korkean luokan tunnustus, joka kertoo koulutusohjelman erinomaisuudesta.

ICCE:n (International Council for Coaching Excellence) arviointipaneeli on päättänyt yksimielisesti myöntää Haaga-Helian Sports Coaching and Management -koulutusohjelmalle kansainvälisesti ainutlaatuisen laatutunnustuksen. Haaga-Helian saaman tunnustuksen myötä maailmassa on kaksi korkeakoulua, joille on myönnetty ICCE:n Full Endorsement -tunnustus urheiluvalmennuksen alueella. Toinen tunnustuksen saaneista korkeakouluista on australialainen La Trobe University, joten Haaga-Helia on samalla Euroopan ensimmäinen korkeakoulu, joka on saavuttanut tämän tason auditointituloksen.

– Tämä tunnustus on palkinto osaavan henkilöstömme pitkäjänteisestä työstä. Meille on tärkeää, että opiskelijamme kehittyvät opintojensa aikana sekä ihmisinä että urheilun ammattilaisina ja pystyvät toiminnallaan edistämään urheilijalähtöistä valmennuskulttuuria eri puolilla maailmaa, toteaa koulutuksesta vastaava tutkintojohtaja Teppo Rantala.

Englanninkielinen Sports Coaching and Management -koulutusohjelma valmistaa opiskelijoita urheiluvalmennuksen ja -johtamisen ammattilaisiksi. Auditoinnissa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa ja toimintatapoja arvioitiin suhteessa ICCE:n kansainvälisiin urheiluvalmentajan kandidaatintutkinnon osaamistavoitteisiin ja standardeihin. Kaksi riippumatonta arvioijaa antoi koulutusohjelmalle erinomaisen 85 %:n onnistumiskeskiarvon.

Haaga-Helia saa tunnustuksen myötä käyttää koulutusohjelmansa yhteydessä titteliä “ICCE Endorsed at FULL Level”.

ICCE on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää urheiluvalmennusta maailmanlaajuisesti. Vuonna 1997 perustetun organisaation jäsenet pyrkivät parantamaan urheiluvalmennuksen laatua kaikilla sen tasoilla. Tänä päivänä ICCE edustaa yli 50 maata urheiluvalmennuksen saralla.