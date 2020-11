Haapaveden Haapajärven säännöstelyn kehittämiselle haetaan lupaa

Haapajärven vedenkorkeutta säännöstellään Haapakosken säännöstelypadolla. Säännöstelyn tarkoituksena on Haapajärven ylävirran puolella olevan tulva-alueen vapauttaminen haitallisista vedenkorkeuksista

Haapajärvelle on valmistunut Vesilain 18 3 a § mukainen padotus- ja juoksutusselvitys. Selvityksen taustalla on Pyhäjoen kevään 2013 jääpatotulvat ja Pyhäjoen tulvariskienhallintasuunnitelma, jossa Haapajärven säännöstelyn kehittäminen on yksi hallintasuunnitelman mukaisista toimenpiteistä.

Suunnittelun aikana tehtiin sidosryhmäyhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden kanssa pidettävissä keskustelutilaisuuksissa.

ELY-keskus tulee hakemaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta muutosta nykyiseen säännöstelylupaan. Lupakäsittelyssä asianosaisilla on mahdollisuus antaa lupamuutoshakemuksesta muistutuksia ja muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.