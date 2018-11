Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystykset HUSille / Jourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus till HUS

HUS-kuntayhtymän hallitus päätti osaltaan, että Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystykset siirtyvät Helsingin kaupungilta HUSin vastuulle. Siirto tapahtuu liikkeenluovutuksena joulunpyhien jälkeen 7. tammikuuta. Helsingin kaupunginvaltuusto on jo omalta osaltaan päättänyt siirrosta.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja HUS ovat valmistelleet asiaa yhdessä jo pitemmän aikaa. Päivystyspoliklinikoiden lisäksi HUSin vastuulle siirtyvät päivystys- ja valvontaosastot sekä päivystystä tukevat osastot. Lisäksi Haartmanin sairaalan lasten virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys ja suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyvät HUSin vastuulle.



Haartmanin ja Malmin sairaalarakennukset jäävät Helsingin kaupungin omistukseen ja HUS vuokraa niistä päivystyksen vaatimat tilat. Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys jäävät Helsingin kaupungille. Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystysten sosiaalipalvelut tuottaa jatkossakin Helsinki.



Siirrolla tavoitellaan päivystyspalvelujen saatavuuden, tuottavuuden, vaikuttavuuden sekä asiakkaiden ja henkilöstön kokemusten parantamista. Siirron kustannusvaikutus on 70,2 miljoonaa euroa.



Liikkeenluovutuksesta on laadittu HUSin ja Helsingin kaupungin välinen sopimus. Sen mukaan Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnan henkilöstö siirtyy HUSin palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Siirto koskee 539 työntekijää.



HUS edellyttää, että Helsinki vuokranantajana vastaa siitä, että vuokratilat täyttävät terveelliset ja turvalliset vaatimukset ja että Helsinki vastaa keväällä 2019 Malmin sairaalaan tehtävistä korjaustöistä ja niiden kustannuksista. Helsinki vastaa myös väistötilojen järjestämisestä.



Myös välinehuolto siirtyy Helsingiltä HUSille



Hallitus päätti myös, että Helsingin välinehuolto siirtyy liikkeenluovutuksena HUSille 7.tammikuuta. Tätäkin siirtoa on valmisteltu yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Siirto koskee 79 vakanssia.



HUS vuokraa Helsingin kaupungilta välinehuollon tarvitsemat tilat.



Henkilöstöasunnoille perustettaneen säätiö



HUSissa on selvitetty sitä, mitä pitäisi tehdä sen omistamille henkilöstöasunnoille. Vaihtoehtoina on ollut asuntojen myynti kunnille, osakeyhtiön perustaminen tai säätiön perustaminen. Näistä viimeisintä vaihtoehtoa eli säätiön perustamista on jatkovalmisteltu, koska muilla vaihtoehdoilla ei ollut selvitysten perusteella mahdollisuuksia onnistua.



Nyt hallitus päätti esittää valtuustolle, että perustettaisiin säätiö tukemaan lääketieteellistä tutkimusta ja sen peruspääomaksi lahjoitettaisiin HUSin henkilöstöasuntojen arvo. Säätiön peruspääoman muodostaisivat HUSin suoraan omistamat asunnot (567 kpl) ja HUS-Kiinteistöt Oy:n omistamat asunnot (810 kpl).



Järjestelyllä ei ole vaikutusta asuntojen vuokralaisten vuokrasuhteisiin, vaan ne jatkuvat ennallaan.



Jos valtuusto tekee joulukuussa asiasta päätöksen, tavoitteena on, että säätiö perustettaisiin runsaan vuoden kuluttua 2019 - 2020 vuodenvaihteessa.



_______________

Styrelsemötet 11.11.2018 i korthet:



Samkommunen HNS styrelse fattade beslut om en överföring av jourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus från Helsingfors stad till HUS. Överföringen sker som en överlåtelse av rörelse den 7 januari 2019. Helsingfors stadsfullmäktige har redan godkänt överföringen.



Förutom jourpoliklinikerna överförs jour- och övervakningsavdelningarna samt de avdelningar som stöder jouren. Dessutom överförs jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid samt hälsocentralsjouren för barn utanför tjänstetid till HUS. Helsingfors stad kvarstår som ägare till sjukhusbyggnaderna och HUS hyr de lokaler som jourverksamheten kräver.



Enligt avtalet mellan Helsingfors stad och HUS övergår personalen som så kallade gamla arbetstagare. 539 anställda berörs av överföringen.



Styrelsen fattade också beslut om att instrumentvården överförs från Helsingfors stad till HUS, även den som en överlåtelse av rörelse. Överföringen berör 79 vakanser.



Styrelsen beslöt vidare att för fullmäktige göra ett förslag om grundandet av en stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelsens huvudkapital skulle utgöras av värdet för HUS personalbostäder, som skulle doneras till stiftelsen. Arrangemanget skulle inte inverka på hyresgästernas hyresförhållanden, som alltså fortsätter normalt. Om fullmäktige fattar beslut i frågan är målet att stiftelsen skulle grundas om ett drygt år, vid årsskiftet 2019-2020.