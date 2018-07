Haatainen ja Paatero: Pienimpien eläkkeiden korotus on tasa-arvoteko

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen esitys korottaa pienempiä eläkkeitä vaiheittain niin, että tavoitteena on 100 euron korotus, on saanut tukea monelta taholta. On vähintäänkin kohtuullista nostaa 55 000 eläkeläistä, joista 33 000 on pienituloisia naisia, köyhyysrajan yläpuolelle, toteavat kansanedustajat Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero.

- Kun päivästä toiseen kohtaa ympäri Suomea ihmisiä, jotka joutuvat miettimään ostavatko ruokaa vai lääkkeitä, näyttäytyy maailma hyvin erilaisena kuin tutkija Kannisen tänään Iltalehdessä esittelemässä mallissa. Hänen esityksensä, että köyhyysrajan yläpuolelle pääsy lisäisi varallisuutta ja heikentäisi työnteon kannustimia, kuulostaa varsin teoreettiselta, Paatero summaa. - Pienituloisilla ihmisillä tiedetään tulojen menevän täysimääräisesti kulutukseen ja normaalisti työstä saatava palkka on suurempi kuin eläke, Paatero jatkaa. - SDP:n mallissa nostetaan kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovittamisen rajaa siten, että uudistuksesta hyötyisivät takuueläkkeen saajien lisäksi myös pientä työeläkettä saavat ihmiset, avaa Haatainen. - Pientä eläkettä saavat ovat tehneet pitkän työuran pienellä palkalla ja osa on joutunut työkyvyttömyyseläkkeelle. On uskomatonta väittää, että pientä eläkettä saavien toimeentulon parantaminen köyhyydestä pois vähentäisi työhaluja.

Avainsanat Eläkeeläkeläisköyhyyseläkkeensaajattoimeentulo

