Habitaren Kansainvälinen Ystävä Josepf Grima: On aika miettiä uudelleen, miten rakennamme ympäröivää maailmaamme

Joseph Grima on monipuolisen uran tehnyt brittiläinen arkkitehti, jonka työkenttä ja tausta kattavat laajasti näyttelyiden kuratointeja, tutkimustyötä ja kirjoittamista. Hän on työskennellyt monien design- ja arkkitehtuuritapahtumien johtajana ja kuraattorina, ja on ollut myös arkkitehtuuri- ja muotoilulehti Domuksen päätoimittaja. Tällä hetkellä Grima työskentelee Eindhovenissa Design Academy Eindhoven – korkeakoulun luovana johtajana ja Milanon triennaalin muotoilun pääkuraattorina Milanossa ja valmistautuu Venetsian Biennaleen.

Grima, kuten kaikki muutkin viime aikoina, on työskennellyt etänä ja viettänyt aikaa studiossaan, Space Caviarissa. Poikkeuksellinen ajanjakso on antanut mahdollisuuden käyttää enemmän aikaa sekä lukemiseen että opiskeluun ilman matkustelun tuomaan hässäkkää. Tällä hetkellä hän työskentelee erityisesti pääprojektinsa Non-Extractive Architecturen parissa.

”Pandemiajakso on ollut monille suunnittelijoille erittäin vaikeaa aikaa. Toisaalta se on samalla antanut mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella, miten olemme aiemmin tehneet asioita. Nyt pyrimme katsomaan, miten voisimme ajatella arkkitehtuuria uudella tavalla ja etsiä sellaista lähestymistä, joka on enemmän kytköksissä paikalliseen viitekehykseen ja ympäristöön. Yleensä ottaen pyrimme lyhentämään toimitusketjua ja kytkemään materiaalitoimitukset ja työvoiman niin, etteivät ne ole liian kaukana toisistaan”, Grima sanoo.

Muutos kiihtyy ja haasteet kasvavat

Grima uskoo, että edessämme on iso ja tärkeä muutos. Muutosvauhdin kiihtyminen on väistämätöntä, sillä tulevaisuuden haasteet ovat aivan eri kokoluokkaa kuin nyt. Miltä maailma näyttää pandemian jälkeen? Millainen rooli siinä on suunnittelijoilla?

“Suunnittelijoiden vastuu on vastata yleisön vaatimuksiin jonkinlaisesta johtajuudesta ymmärtää, miten suhtaudumme kaupunkeihin, koteihin ja toisiimme tulevaisuudessa. Suunnittelijoilla on tässä mielestäni erittäin tärkeä rooli”, Grima toteaa. Hän mielestään designkenttä säilyy erittäin luovana, ja sillä on vahva luova rooli nykypäivän yhteiskunnassa. Myös sosiaalinen kytkös on jatkossa voimakkaampi.

“Emme todellakaan saa hukata tätä mahdollisuutta arvioida uudelleen sitä, miten rakennamme ympärillämme olevaa maailmaa. On merkittävää, mitä voidaan saavuttaa, kun me kaikki yhdistämme voimamme kohtaamaan nykyiset kriisit ja uhat. Suurin uhkamme näköpiirissä on tottakai ilmastonmuutos, ja siihen meidän täytyy torjua entistä voimakkaammin”.

Tarvitsemme mielikuvitusta ja rohkeutta puhutellaksemme pandemian jälkeistä maailmaa

Vuoden 2021 teema on “Reimage – Mielikuvituksen aika”, teema, jota Grima pitää erittäin ajankohtaisena ja merkityksellisenä.

“Meidän täytyy katsoa ympäröivää maailmaamme uudelleen. Tarvitsemme uudenlaista mielikuvitusta, jotta pystymme puhuttelemaan maailmaa, johon astumme pandemian jälkeen. On varmistettava, että se maailma on parempi, ei huonompi kuin nyt. Jotta niin voidaan tehdä, tarvitsemme paljon mielikuvitusta, rohkeutta ja energiaa, ja uskon, että tämä teema on hyvä tilaisuus levittää tätä sanomaa”.

Suomen suurin huonekalu-, muotoilu- ja sisustustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 15.–19.9.2021. Joseph Grima esittelee Kansainvälisen Ystävän valinnat ke 15.9. klo 13 ja pitää keynote-puheenvuoronsa myös keskiviikkona klo 15.

Joseph Grima

Joseph Grima on arkkitehti, kuraattori, tutkija ja toimittaja, joka asuu ja työskentelee Milanossa ja Eindhovenissa. Hän on Design Academy Eindhoven -korkeakoulun luova johtaja sekä Milanon triennaalin muotoilun pääkuraattori. Hän on myös muotoilun, teknologian, kriittisen teorian ja kaupunkisuunnittelun leikkauspisteessä toimivan arkkitehtuuri- ja tutkimustoimisto Space Caviarin perustaja ja osakas. Toimisto tuottaa arkkitehtuuria, julkaisuja, näyttelyitä ja elokuvia, joita on esitelty muun muassa Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, Vitra Design Museumissa, Victoria and Albert Museumissa, Metropolitan Museum of Artissa ja Barbicanissa.

Grima työskenteli aiemmin arkkitehtuuri- ja muotoilulehti Domuksen päätoimittajana ja New Yorkissa sijaitsevan itsenäisen Storefront for Art and Architecture -gallerian johtajana. Vuonna 2014 hänet nimitettiin ensimmäisen Chicago Architecture Biennialin – Pohjois-Amerikan historian suurimman nykyarkkitehtuurinäyttelyn – toiseksi pääkuraattoriksi. Vuonna 2012 hän toimi ensimmäisen Istanbul Design Biennial -tapahtuman toisena johtajana. Hän on myös Materan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2019 -hankkeen taiteellinen johtaja.

Grima on työskennellyt laaja-alaisesti opettajana ja luennoitsijana yliopistoissa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa, mm. Moskovassa sijaitsevassa Strelka-instituutissa (Strelka Institute of Media, Architecture and Design) Rem Koolhaasin alaisuudessa. Hän on toiminut lukuisten kansainvälisten tapahtumien tuomaristoissa, kuten vuoden 2010 Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, jonka johtajana toimi Kazuyo Sejima.

Habitare

Suomen suurin huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 15.–19.9.2021. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Tänä vuonna Habitaren kansainvälinen ystävä on Joseph Grima. www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2021