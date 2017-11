Habitaren Protoshop juhlii 10-vuotissynttäreitä

Habitaren protyyppien näyttely Protoshop viettää 10-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Juhlavuosi käynnistyy joulukuussa, kun Protoshopin tuotteita nähdään TRE Christmas Marketissa Soulissa 2.-24.12. Protoshop on vuosien varrella toiminut nuoren muotoilun suunnannäyttäjänä ja uuden muotoilun esiinnostajana.

Habitaren Protoshop tarjoaa muotoilijoille mahdollisuuden testata tuoteideansa kiinnostavuutta ja etsiä tuotteelle valmistajaa. Habitaren yleisö- ja ammattikävijöiden lisäksi satoja suomalaisia ja ulkomaisia median edustajia ja useita valmistajia. Kymmenen vuoden aikana Protoshopissa on esitelty 107 prototyyppiä huonekaluista pienesineisiin.

Protoshopin Habitarelle kuratoi ja tuottaa Imu Design muotoilijakollektiivi, johon kuuluvat muotoilijat Elina Aalto, Krista Kosonen ja Saara Renvall. Kolmikko on vastannut Protoshopista alusta lähtien.

Ajatonta, rohkeaa ja käytännöllistä muotoilua

Vuosittain Protoshopiin lähetetään yli sata tuoteideaehdotusta. Vuosien kokemuksella Aalto, Kosonen ja Renvall poimivat näyttelyyn ehdotuksia, joissa on selvää tuotepotentiaalia ja jotka tarjoavat käyttäjilleen jotain aidosti uutta.

- Protoshopiin lähetetyt tuoteideat ovat aina olleet korkeatasoisia ja teknisesti ja tuotannollisesti suhteellisen pitkälle mietittyjä. Tuoteideoissa näkyy ilahduttavan paljon rohkeutta ja kokeilunhalua yhdistettynä suomalaiseen käytännöllisyyteen ja pelkistämiseen, kuvailee Saara Renvall.

Renvallin ja Aallon mukaan Protoshopin tuote-ehdotuksissa näkyy nykyään vähemmän huonekalumittakaavan tuotteita, kun taas tekstiilien osuus on noussut selvästi viime vuosina.

- Kun katsoo taaksepäin vuosien aikana valittuja tuotteita, pistää silmään, kuinka ajattomia ja kivoja monet tuotteet edelleen ovat, Elina Aalto sanoo.

13 % tuotannossa

Habitaren Protoshopissa esitellyistä prototyypeistä 14 tuotetta on päätynyt tuotantoon näyttelyn jälkeen. Ensimmäiset tuotantoon päässeet prototyypit ovat vuoden 2010 näyttelystä Laura Tuorilan No 512 valaisin (Saas Instruments) ja Elina Koskelaisen Kruunu-biojäteastia (Biolan). Viimeisimmästä Protoshopista vuonna 2017 tuotantoon on päätynyt Liinu Kiviojan, Kamomilla Sarajärven ja Hanna Särökaaren Oksa-ovikoriste (Gran design).

Muita tuotannossa olevia tai olleita tuotteita ovat Jesse Pietilä: Posture (Selki-asema), Jacob Schenk: Tick -pöydänjalka (Linie 58), Maija Puoskari: Kala (Lennol Oy), Kirsti Enkovaara: Lace Macy (Innojok Oy), Annika Heikkinen: Akusti (Innofusor Oy), Tuukka Tujula ja Maija Puoskari: Pino (New Works), Laura Väre: Triangle (Nordic Hysteria), Aoi Yoshizawa: Moufu (nyk. Aino, Lapuan Kankurit), Minjia Wang: A Baby Vase (Flora and Laura), Anni Pitkäjärvi: Lempi (Hakola Oy), Anni Pitkäjärvi: Pinna (OK Design), Hanna Särökaari: Kerä (Gran design).

Juhlat käynnistyvät Koreasta

Protoshopin 10-vuotisjuhlat alkavat TRE Christmas Marketista Etelä-Korean Soulista joulukuussa. Joulumarketissa on myynnissä Aoi Yoshizawan Moufu (nyk. Aino), Anni Pitkäjärven Lempi ja

Liinu Kiviojan, Kamomilla Sarajärven ja Hanna Särökaaren Oksa. Joulukaupan yhteydessä järjestettävässä Habitare Design Talksissa keskustellaan suomalaisesta muotoilusta. Paneelissa Protoshopin tuottajat ja kuratoijat Elina Aalto ja Saara Renvall pohtivat Protoshopin merkitystä suomalaisille muotoilijoille ja muotoilulle.

Lisätietoja:

Habitare, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Protoshop: Elina Aalto p. 0505118888, Saara Renvall 0505857399

Protoshopin tuotteet ja suunnittelijat:

www.imudesign.org/protoshop

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 12.9.–16.9.2018. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä on Cooper Hewitt -museon kuraattori Cara McCarty. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja HighEnd Helsinki sekä ammattilaisten tapahtuma Habitare Pro | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2018 |

TRE Christmas Market Soulissa on yksi suurimmista suomalaisen designin myyntitapahtumista ulkomailla tänä vuonna. TRE vie Koreaan suomalaista joulunviettoa, muotoilua ja elämäntapaa yhteensä 100 yrityksen voimin. Joulutori järjestetään yhteistyössä Finpron ja Hana Bankin kanssa ja tapahtuman kumppanina on Habitare. TRE on suomalaisen muotoilun ja muodin konseptikauppa Helsingissä ja verkossa.