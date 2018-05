Hae Apua -kampanja auttaa tunnistamaan väkivallan ja parantaa oikeusturvaa

Suomessa on arviolta tuhansia väkivallan uhreja, jotka eivät osaa hakea apua heikon kielitaidon tai kielellisten ymmärtämisvaikeuksien vuoksi. Setlementti Tampereen uusi valtakunnallinen Hae Apua -kampanja tarjoaa tietoa ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä.

Suomessa saa hyvin apua väkivaltaan ja vaikeisiin elämäntilanteisiin, jos apua osaa hakea. Sen sijaan ihmiset, joilla on vaikeuksia ymmärtää suomea, ruotsia ja englantia, ja joilla on heikko suomalaisen oikeusjärjestelmän tuntemus, jäävät usein yksin huoliensa kanssa. Ongelma koskettaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä.

Setlementti Tampere ry aloittaa 14. toukokuuta oikeusministeriön tuella tuotetun Hae Apua -tietoisuuskampanjan, joka parantaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja lisää tietoisuutta apua tarjoavista tahoista.

Väkivallan uhrille apua

Kampanjan keskiössä on www.HaeApua.info-verkkosivu, jolle on koottu helposti ymmärrettävää tietoa lähisuhde-, seksuaali- ja kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä: arabiaksi, dariksi, englanniksi, farsiksi, kurdiksi, somaliksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi ja suomeksi. Suuri osa kampanjan materiaaleista on havainnollistettu videoin.

Setlementti Tampereen toimialajohtajan Mervi Janhunen-Ruusuvuoren mukaan HaeApua.info-sivuston kaltaiselle selkeälle ja monikieliselle tietopaketille on ollut jo pitkään tarvetta.

- HaeApua.info vastaa kolmeen tärkeimpään kysymykseen: miten tunnistaa väkivalta, mistä hakea apua ja mitä apu käytännössä tarkoittaa. Kun ihminen kerran löytää avun piiriin, kriisityöntekijät osaavat ohjata eteenpäin, kertoo Janhunen-Ruusuvuori.

Tietoa tuen tarvitsijoille sekä työntekijöille

Setlementti Tampereen DIDAR-kunniaväkivaltatyön toiminnanohjaaja Fardin Abbasi on osallistunut videoiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja musiikkien säveltämiseen. Abbasin mukaan Hae Apua -kampanja on kulttuurivalmennusta, joka on tärkeää saada osaksi kotouttamistoimintaa esimerkiksi vastaanottokeskuksiin, kouluihin ja terveyskeskuksiin.

Abbasi toivoo, että Hae Apua -kampanja nostaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ongelmat laajaan tietoisuuteen, ja että kampanjan materiaalit saadaan myös alan ammattilaisten käyttöön.

- Tietoisuutta tulee levittää molempiin suuntiin. Monissa kulttuureissa on korkea kynnys puhua arkaluontoisista asioista perheen ulkopuolisille. Jos ihminen on valmis ottamaan tuon askeleen, on tärkeää, että ammattilainen on tilanteen tasalla ja luottamuksen arvoinen, Abbasi tähdentää.