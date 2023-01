Hae avustusta kulttuuritoimintaan ja ehdota vuoden 2022 vaasalaista kulttuuritekoa

Kulttuuriavustusta voi hakea yksittäisiin projekteihin tai ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Avustusta voi hakea myös kaupunkikulttuurin elävöittämiseksi, esimerkiksi kulttuuri- ja taidetapahtuman järjestämiseen Vaasassa ja sen eri kaupunginosissa. Kohde- ja kaupunkikulttuuriavustusmuodot on yhdistetty haun yksinkertaistamiseksi.

Vuoden 2023 painopisteenä on myös Uumaja–Vaasa -yhteistyön kehittäminen. Tällöin hakijalla on mahdollisuus hakea avustusta Uumajaan suuntautuvaan kulttuurivaihtoon, esimerkiksi matka- ja majoituskuluihin.

Toiminta-avustusta yhdistyksille ja yhteisöille

Vaasalaiset yhteisöt ja yhdistykset voivat lisäksi hakea toiminta-avustusta vakiintuneeseen ja jatkuvaan toimintaan. Toiminta-avustus on joko yksi- tai kolmivuotinen. Tammikuussa 2023 tulee hakuun kolmivuotinen toiminta-avustus, joka on suunnattu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle.

Avustusta haetaan sähköisen avustusjärjestelmän kautta: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26.

Vaasalaista kulttuuritekoa 2022 etsitään jälleen!

Vaasan kaupunki jakaa alkuvuoden aikana jälleen Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon. Palkinto jaetaan vuoden 2022 toiminnasta. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa palkinnonsaajaa 31.1.2023 mennessä.

Palkinnolla huomioidaan jonkin yksityishenkilön tai ryhmän vuonna 2022 toteuttama kulttuuriteko, joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt tai monipuolistanut kaupungin kulttuurielämää.

Oman ehdotuksensa perusteluineen voi jättää 31.1.2023 mennessä sähköpostitse Vaasan kaupungin kulttuuripäällikölle jenni.niemi@vaasa.fi.