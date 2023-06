Hae Helmi-elinympäristöohjelmasta tukea perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon

Perinnebiotoopit ovat monipuolisinta luontoamme ja ne ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. perhosille ja pölyttäjille. Perinnebiotooppeja eli vanhoja niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia on ollut mahdollista kunnostaa maatalouden ympäristösopimuksen lisäksi myös kansallisella luonnonsuojelulain mukaisella tuella vuodesta 2021 alkaen. Tätä tukea myönnetään peruskunnostuksiin, esimerkiksi laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin tai vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon. Tuki myönnetään tavarana tai palveluna, esim. toimittamalla kohteeseen kunnostusmateriaaleja tai rahoittamalla kohteessa tehtäviä toimenpiteitä ostopalveluna. ELY-keskus kilpailuttaa hankittavat tavarat ja palvelut. Tuki on harkinnanvarainen ja pääsääntöisesti kertaluontoinen.

Luonnonsuojelulain tuen tavoitteena on palauttaa hoitoon arvokkaimmat perinnebiotooppimme ja laajentaa perinteisessä hoidossa olevien elinympäristöjen pinta-alaa. Etusijalla ovat mm. Natura- ja luonnonsuojelualueella sijaitsevat kohteet tai arvokkaaksi inventoidut perinnebiotoopit (maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kohteet) ja muut luontoarvoiltaan tärkeät alueet.

Perinnebiotoopin jatkohoito voidaan järjestää esimerkiksi maatalouden ympäristösopimuksella. Luonnonsuojelulain tukea voidaan käyttää jatkohoitoon harkinnanvaraisesti erityistapauksissa, jos kohde ei sovellu ympäristösopimuksella hoidettavaksi. Luonnonsuojelulain tuella tehtävät kunnostustoimet tulee olla tehtynä ennen maatalouden ympäristösopimuskauden alkamista, joten yleensä Helmi-tuella kunnostettavalle kohteelle voi hakea maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta seuraavana vuonna.

Kuka luonnonsuojelulain mukaista tukea voi hakea?

Tukea voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset, muut yhteisöt taikka julkisyhteisöt lukuun ottamatta valtiota. Tukea voi hakea ELY-keskuksista ympäri vuoden. Luonnonsuojelulain tuen kunnostusten jälkeen hoidon tulee jatkua, esimerkiksi maatalouden ympäristösopimuksella.

Tarkempia tietoja tuen myöntämisen perusteista, sopivista kohteista sekä hakumenettelystä löytyy nyt ELY-keskuksen verkkopalvelusta.

Maatilasi perinnebiotooppikohteisiin voit tutusta Vipu-palvelussa

Perinnebiotooppien kunnostus on osa valtakunnallista Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on laajentaa hoidettavien perinnebiotooppien pinta-alaa. Maatilasi mahdollisia kunnostettavia kohteita tai lisälaitumia voit nyt tarkastella Ruokaviraston Vipu-palvelun uudella ”perinnebiotoppi” karttatasolla.

Perinnebiotooppikohteita on mahdollista tarkastella Vipu-palvelussa karttatasolta ”perinnebiotooppi” oman tilasi osalta, jos sinulla on Vipu-käyttöoikeudet ja tilatunnus. Palvelussa voit tutustua siihen, mikä alue tilallasi on oikeutettu ylempään tai alempaan korvaukseen vai tarvitsetko lausunnon ELY-keskuksesta, jos haet maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta.

Lisätietoja:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)