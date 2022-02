Hae mukaan Kiertotalous rakentamisessa Kasvupolku® -sparrausohjelmaan

Rakentamisessa kiertotaloutta tukeva liiketoiminta vahvistuu merkittävästi koko ajan. Kiertotalous rakentamisessa Kasvupolku® -sparrausohjelma tarjoaa tukea kestävää kehitystä soveltavien rakennusalan yrityksien kasvuun ja kehitykseen.

Koska toimialan skaala on laaja, hakijoiden ratkaisut voivat keskittyä rakentamisen eri vaiheisiin. Yrityksen liiketoiminta voi keskittyä esimerkiksi rakennustuotteiden valmistamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen, tilojen huoltamiseen, korjaamiseen tai purkutöihin. Tärkeintä on, että kiertotalousajattelu on huomioitu rakentamisen elinkaaressa – esimerkkeinä kierrätys, materiaalien uusiokäyttö, pitkäikäiset ratkaisut tai jakamistalous.

Ohjelmassa kasvuyritys saa sparrausta muun muassa rahoitusosaamisen kartuttamiseen sekä yrityksen myyntiin ja markkinointiin. Sparrauksen teemat määrittelee kasvuyrittäjä. Ohjelman tavoite on sparrata jokaisen yrityksen bisnes vähintään karvan verran lähemmäksi asetettuja tavoitteita.

HAE MUKAAN! Hakuaika 14.2.-20.3.2022.

Sparraus on maksutonta kaikille mukaan valituille yrityksille.

Yrittäjille maksuttoman sparrauksen mahdollistavat Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit yhdessä Kasvupolku®-kumppaneiden kanssa.

Kiertotalous rakentamisessa Kasvupolun kumppanit ovat Uusiouutiset, VTT ja Ympäristöministeriö.

