Haemme menetelmäsuunnittelijaa

Tervetuloa Polarian uudistuneille verkkosivuille! 7.6.2021 09:55:55 EEST | Tiedote

Olemme kevään aikana tehneet pientä freesausta väreihimme ja kuvamaailmaan ja nämä asiat näkyvät nyt myös uusituilla verkkosivuillamme. Perinteisten tuotetietojen lisäksi sivuillamme on nyt enemmän tietoa vastuullisuustyöstämme sekä arvoistamme. Haluamme verkkosivuillamme viestiä helposta ja kestävästä designestä, joka on arjessa mukana jo suunnittelun alkumetreiltä. Tärkeää ja keskeistä meille Polarialla on näyttää muille mitä arvostamme ja välittää brändin mielikuva modernina ja eteenpäin katsovana kumppanina. Toivottavasti viihdyt uusien sivujemme parissa ja saat niistä inspiraatiota suunnitelmiisi.