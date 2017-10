Haikaran viimeiset vierailut Kätilöopiston sairaalassa käsillä

Merkittävä lehti Suomen ja pääkaupunkiseudun synnytystoiminnan historiassa on kääntymässä. Vajaan 60 vuoden aikana Kätilöopiston sairaalassa on syntynyt yli 300 000 suomalaista. Lisäksi lukemattomat kätilöt ja lääkärit ovat saaneet koulutuksensa ja kokemuksensa sairaalan suojissa.

Kätilöopiston sairaalan historia juontaa juurensa yliopiston kätilöopetuksesta, joka alkoi vuonna 1816. Helsingin Kumpulassa Kätilöopiston sairaala on toiminut vuodesta 1960 lähtien. Se oli valtion omistuksessa vuoteen 1986 saakka, jolloin peruskorjausta vaatinut sairaala siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen nimellisellä yhden markan hinnalla. Vuonna 2000 Kätilöopiston sairaalan toiminnasta tuli osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä ja Hyksiä.

Perhekeskeinen ja vauvamyönteinen Kätilöopiston sairaala

Kätilöopiston sairaalassa alettiin 1970-luvulta lähtien muuttaa toimintatapoja kohti perhekeskeistä synnytystä. Yhtäjaksoisesti isät ovat päässeet mukaan synnytyksiin vuodesta 1976 lähtien. Suomen ensimmäinen perheosasto perustettiin vuonna 1996 ja Haikaranpesä avattiin kahta vuotta myöhemmin.

Kätilöopiston sairaalassa on tehty pitkäjänteistä työtä imetysohjauksen kehittämiseksi Maailman terveysjärjestön ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti. Tavoitteena on ollut imetyksen käynnistymisen turvaaminen. Vauvamyönteisyys eli Baby friendly -sertifikaatin Kätilöopiston sairaala sai ensimmäisen kerran vuonna 2010 ensimmäisenä suurena synnytyssairaalana Suomessa. Kätilöopiston sairaala oli ensimmäinen suomalainen sairaala, jonka Vauvamyönteisyys-sertifikaatti uusittiinvuonna 2015.

Perhesuunnittelun edelläkävijä

Kätilöopiston sairaalassa on pitkä perhesuunnittelun kehittämiseen liittyvä tutkimusperinne. Hormonikierukan kehitystyö alkoi jo 1970-luvulla. Se tuli ensimmäisenä markkinoille Suomessa vuonna 1990. Sittemmin hormonikierukasta on tullut suomalaisen lääketeollisuuden tärkein myyntituote, jota myydään yli 120 maassa ja jolla on maailmalla miljoonia käyttäjiä.

Kätilöopiston sairaala on osallistunut aktiivisesti myös lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen kehittämiseen. Tämä tutkimus on muuttanut keskeytyspotilaiden hoidon täysin: nykyisin 95% potilaista valitsee lääkkeellisen hoidon kaavinnan sijaan. Lääkkeelliset keskeytykset tehdään osinkotona.

Kätilöopiston sairaalaan voi hakeutua synnyttämään 18.10.2017 klo 14.00 saakka. Tämän jälkeen synnytystoimintaa on pääkaupunkiseudulla Naistenklinikalla ja Jorvin sairaalassa. Lisäksi HUS:ssa voi synnyttää Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa.

HUS luopuu Kätilöopiston sairaalan tiloista kokonaisuudessaan sisäilmaongelmien vuoksi, mutta synnytystoiminnan loppuminen ei vielä tyhjennä Kätilöopiston sairaalaa kokonaan. Sairaalassa toimii edelleen naistentautien poliklinikka, lastenosastoja ja kuvantamisyksikkö. Eri yksiköiden muuttoaikatauluista tiedotetaan kootusti internetsivulla www.hus.fi/katiloopistonmuutto.