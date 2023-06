Haitta-aineiden poisto suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

FCG Finnish Consulting Group on käynnistänyt yhdessä kuuden vesihuoltolaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää haitta-aineiden poiston toteutettavuutta ja vaikutuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla. Hankkeen päätavoitteena on saada tietoa uusien prosessiyksiköiden soveltuvuudesta, käytännön toteutettavuudesta, elinkaarikustannuksista ja hiilijalanjäljestä Suomen olosuhteissa.