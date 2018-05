Hakaniemen metroasema herää eloon

Jaa

HKL tavoitteena on kehittää kantametron metroasemia entistä viihtyisämmiksi. Konkreettisia tuloksia on nähtävillä Hakaniemessä. Uusittuja liiketiloja on jo otettu käyttöön palvelemaan matkustajia ja muita asemalla asioivia.

Hakaniemen metroasemaa käyttää kaikkiaan noin 31 000 matkustajaa päivittäin.

Ensimmäisinä uusina yrittäjinä Hakaniemen eteläpään lippuhallissa ovat toukokuun alussa aloittaneet kahvila Espresso House ja pikaruokaravintola Sushirullen. Palvelut ovat avoinna aamusta tai aamupäivästä alkaen päivittäin iltakahdeksaan. Muidenkin vasta valmistuneiden liiketilojen vuokraneuvottelut etenevät ja uusia yrittäjiä tiloihin saataneen jo kesän aikana. Aseman lippuhallin remontin edetessä loputkin tilat otetaan käyttöön syksyn 2019 aikana. Hakaniemi on ensimmäinen vanhan kantametron asemista, joiden palveluita on HKL:n käynnistämän erillisen hankkeen myötä kehitetty erityisesti matkustajien näkökulmasta hakemalla asemien liiketiloihin arkea helpottavia ja viihtyisyyttä lisääviä palveluja. Samalla asemien ulkoasua ja valaistusta kehitetään vastaamaan entistäkin paremmin tämän päivän vaatimuksia. - HKL haluaa omistamiensa tilojen kehittämisen kautta olla lisäämässä matkustusviihtyvyyttä koko metrolinjan alueella, kertoo HKL:n toiminnanohjausyksikön johtaja Karoliina Rajakallio.

Paremmat palvelut tuovat läsnäoloa asemille ja lisäävät sitä kautta myös asiakkaiden turvallisuudentunnetta ja matkustamisen ja arjen helppoutta. Hanke etenee tämän vuoden aikana myös muille kantametron asemille, joille tehdään hankesuunnitelma palvelujen ja tilojen kehittämisestä. Hankesuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan vuonna 2019.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Hakaniemen metroasemaa käyttää kaikkiaan noin 31 000 matkustajaa päivittäin. Lataa