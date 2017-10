Hakaniemen metroaseman lippuhalli uudistui – peruskorjaus jatkuu Siltasaarenkadun sisäänkäynneillä

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on valmistumassa. Eteläpäädyn lippuhalli sekä Hakaniemen torin ja raitiovaunupysäkkialueen sisäänkäynnit otetaan käyttöön maanantaina 30.10.2017. Peruskorjaus jatkuu Siltasaarenkatu 16:n ja 18:n sisäänkäynneillä, jotka suljetaan 30.10. Asema on käytössä koko peruskorjauksen ajan.

Metroaseman eteläpäädyn lippuhallin tilat sekä torin ja raitiovaunupysäkkialueen sisäänkäynnit on uusittu kokonaisuudessaan. Lippuhalliin on myös rakennettu entistä laajemmat ja monipuolisemmat liiketilat. Liiketilat otetaan käyttöön vuonna 2018.

Metroaseman sisäänkäynnit Siltasaarenkadulla uudistuvat

Siltasaarenkatu 16:n kohdalla jalkakäytävällä sijaitseva metroaseman sisäänkäynti uusitaan. Ympyrätalon (Siltasaarenkatu 18) kohdalla oleva sisäänkäynti peruskorjataan. Molemmat sisäänkäynnit suljetaan maanantaina 30.10.

Siltasaarenkatu 16:n kohdalla oleva sisäänkäyntirakennus puretaan. Uusi sisäänkäynti rakennetaan viereiseen kiinteistöön. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee hissi ja liukuportaat. Ympyrätalon kohdalla sijaitsevassa sisäänkäyntirakennuksessa muun muassa uusitaan ovet ja kunnostetaan portaat.

Sisäänkäyntien rakennustöiden ajan metroon on kulkuyhteys Hakaniemen torilta, raitiovaunupysäkkien välistä, Toiselta linjalta ja Porthaninkadulta. Esteetön kulkuyhteys on Hakaniemen torilta ja Porthaninkadulta. Aseman sisäänkäyntien läheisyydessä on jalankulkuopasteet, jotka opastavat sekä lähimmälle käytössä olevalle sisäänkäynnille että lähimmälle esteettömälle sisäänkäynnille.

Ympyrätalon sisäänkäynnin uudistustyöt valmistuvat loppuvuonna 2018. Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäynti valmistuu kesällä 2019.

Metroaseman peruskorjaus parantaa aseman esteettömyyttä, sillä töiden valmistuttua asemalle on hissiyhteys Hakaniemen torilta, Porthaninkadulta ja Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäynniltä.