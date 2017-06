Hakaniemen paraatipaikalle valmistuu 44 Lumo-vuokra-asuntoa

29.6.2017 10:40 | Kojamo Oyj

Toimistokäytössä ollut Saariniemenkatu 6 on uusittu asuinkäyttöön. Kiinteistössä tehtiin käyttötarkoituksen muutos ja täydellinen saneeraus. Samalla rakennettiin lisäkerros, mihin tuli neljä kattoterassillista huoneistoa. Talossa on 44 tasokasta Lumo-asuntoa sekä kolme toimisto- ja liiketilaa. Savuttomat asunnot valmistuvat 1.10.2017.

Hakaniemen torin ja meren äärellä sijaitsevat asunnot ovat parvekkeellisia kaksioita. Ullakkokerroksen asunnoissa on terassit. Vaaleasävyisten asuntojen lattiat ovat tammiparkettia ja keittiöissä on kalusteuuni ja keraaminen liesitaso sekä integroitu astianpesukone ja jääkaappipakastin.

Talossa on harvinainen koko korttelin kokoinen sisäpiha istutuksineen. Asukkaiden käytössä on hyvät yhteistilat kuten hulppea asukas-lounge, saunatilat sekä pesutupa. Kellarikerroksessa on autohallipaikkoja sekä reilusti varastotilaa polkupyörille. Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty asunnossa, parvekkeella ja talon yhteisissä tiloissa.

Upealla sijainnilla olevan asunnon voi vuokrata Lumo-verkkokaupasta, sanoo myyntipäällikkö Laura Koiranen Lumo-kotikeskuksesta.

Asuntojen lisäksi talossa on vuokrattavana toimistotiloja ja varastotilaa. Hakaniemestä löytyvät monipuoliset palvelut, hyvät kulkuyhteydet ja vilkas kaupunkielämä. Meren läheisyys ja rantapuistot tuovat vehreyttä kaupunkiasumiseen.

Lumo-asukkaan etuja ovat muun muassa vuokraan sisältyvä laajakaistayhteys ja myös lemmikit ovat tervetulleita. Monipuoliset asukasedut tekevät asumisesta vaivatonta.

Vuokraa asunto verkosta Lumo.fi/verkkokauppa

Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Laura Koiranen, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3411, laura.koiranen(at)kojamo.fi