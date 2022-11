Hakaniemen peruskorjattu kauppahalli avautuu keväällä 2023 – vapaiden myyntipaikkojen vuokralaishaku alkaa

Suurin osa hallin nykyisistä vuokralaisista on keväällä palaamassa väistötiloista peruskorjattuun halliin. Osa yrityksistä on hallin remontin aikana ehtinyt kuitenkin jo lopettaa toimintansa tai suunnitelmat ovat muuten vain muuttuneet.

– Erityisesti hallin kakkoskerrokseen on jäämässä vapaita myyntipaikkoja, joihin lähdemme nyt hakemaan mielenkiintoisia toimijoita. Tämä antaa meille loistavan mahdollisuuden päivittää hieman hallin sisältöä ja miettiä, mitä tämän päivän kaupunkilaiset kauppahallista haluavat, kertoo Hakaniemen kauppahallia hallinnoivan Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Vapaita myyntipaikkoja tulee hakuun toistakymmentä, ja niihin voi tutustua tarkemmin Kaupunkitilojen nettisivuilla. Niin sanottuun leipäkaareen etsitään hyviä leipomo- ja konditoria-alan toimijoita. Lisäksi hallin ykköskerrokseen on vapautunut mm. lihatoimijan paikka. Toisessa kerroksessa vapaana on useita eri kokoisia myyntipisteitä.

Kauppahallin torinpuoleiselle seinustalle rakentuu uusi iso terassi, joka yhdistää hallin ja torin luontevasti toisiinsa. Terassitoimijan haku avataan erillisessä avoimessa haussa ensi vuoden puolella. Hallin kakkoskerrokseen on valmistumassa myös komea ravintolatila, jonka yrittäjäksi on jo aikaisemmin tarjouskilpailun perusteella valittu The Cockin ja Madonnan ravintoloitsija Ville Relander.

Hakaniemen Kauppahallia on tituleerattu Helsingin aidoimmaksi kauppahalliksi. Hallista saa laadukkaita tuoretuotteita, kuten hedelmiä ja vihanneksia, lihaa, leipää ja kalaa. Tarjolla on myös lahjatavaroita, koruja, tekstiilejä, kahvia, teetä, luomutuotteita ja kukkia, sekä suutaripalvelu.

– Aidosta kauppahallitunnelmasta ja monipuolisesta valikoimasta pidämme ehdottomasti kiinni jatkossakin! lupaa Bauer.

Uudistuksia vanhaa kunnioittaen

Vuonna 1914 valmistuneen hallin sisätilat on kunnostettu peruskorjauksessa lähes alkuperäiseen asuunsa ja talotekniikkaa on nykyaikaistettu. Pääurakoitsijana on toiminut kaupungin oma rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Hallille on tehty uusi maanalainen kulkuyhteys suoraan metrosta. Torin suuntaan avautuvia ensimmäisen kerroksen kaari-ikkunoita on suurennettu, ja niiden yhteyteen tulee uudet uloskäynnit terassille. Hallin sisätiloihin viimeistellään kaikkia asiakkaita palveleva tila, jossa voi istuskella ja nauttia hallin antimia.

Kellariin on rakennettu reilut 900 neliötä lisää tilaa. Uuteen kellariin sijoittuvat sosiaalitilat, kuiva- ja kylmävarastot sekä teknisiä tiloja. Myös rakennuksen esteettömyyttä on parannettu sisääntuloluiskalla.

Remontin valmistuminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Suurin syy viivästymiseen on maanalaisen huoltopihan ja muiden maanalaisten tilojen rakentaminen. Niitä ei ollut hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa. Huoltopihan valutöitä on hidastanut ruhjeinen ja rikkonainen kallioperä, jonka vahvistus ja injektointi jatkuvat edelleen. Myös Venäjän hyökkäyssota on tuonut viivettä materiaalihankintoihin.

Hallin on määrä valmistua helmikuun lopussa. Sen jälkeen alkaa kauppiaiden muutto uudistettuihin tiloihin. Tarkkaa avauspäivää ei ole vielä vahvistettu, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan halli avautuu huhtikuussa.

Muuton jälkeen Hakaniementorilla sijaitseva väistötila puretaan. Purkamiseen kuluu arviolta 2−3 kuukautta. Neuvottelut väistöhallin uudelleensijoittamisesta ovat käynnissä.

– Tänä jouluna onkin siis viimeinen mahdollisuus päästä kokemaan rakastetun lasihallin joulusesonki Hakaniemessä, vinkkaa Bauer.

Lisätiedot avoimista myyntipaikoista: https://kaupunkitilat.fi/vuokratilat/.

Jos yrittäjä on kiinnostunut vuokraamaan myymälätilan Hakaniemen kauppahallista, pyydämme lisätietoa yrityksestä ja suunnitelmista osoitteeseen vuokraus@kaupunkitilat.fi. Lisätietoja tiloista antaa torien ja hallien tiimipäällikkö Merja Sorakari, p. 0400 190 588.