Hakaniemenrannan kaava sekä Tunnin Juna Oy:n hankeyhtiöön liittyminen etenevät valtuustoon

Helsingin kaupungin päätökset valtion koronasuositusten pohjalta 16.3.2020 19:37:28 EET | Tiedote

Suomen hallitus on antanut tänään linjauksia, jolla on suuri vaikutus helsinkiläisiin, kaupungin työntekijöihin sekä lasten ja nuorten arkeen, heidän perheisiinsä ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Kaupungin koronaviruskoordinaatioryhmä on tänään kokoontunut käsittelemään hallituksen tämän päiväisiä linjauksia ja päättänyt uusista toimenpiteistä.