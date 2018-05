Hakaniemenrannan kilpailusta laadukkaita ideoita jatkosuunnitteluun – ehdotus Cinque palazzi vei voiton

Hakaniemenrannan suunnittelusta järjestetyn ideakilpailun ovat voittaneet Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Cinque palazzi.

Toiselle sijalle sijoittui Arkkitehtitoimisto Opus Oy:n ja maisema-arkkitehti Veera Tolvasen ehdotus Citadel. Kolmannen palkinnon saivat Arkkitehtitoimisto NOAN ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä ehdotuksellaan Samaa kansaa. Lisäksi kilpailun tuomaristo lunasti kaksi kilpailutyötä ja jakoi kaksi kunniamainintaa.

– Hakaniemenrannan rakentaminen on kantakaupungin täydennysrakentamishankkeista tulevien kymmenen vuoden aikana suurin, ja sen vaikutus kaupungin ilmeeseen on suuri. On hienoa, että näin tärkeästä ja kiinnostavasta alueesta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu ja että saimme siihen näin monta tasokasta ehdotusta, iloitsee kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toiminut apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Voittajatyö sai palkintolautakunnalta erityistä kiitosta Siltavuorensalmen ja sen rantojen muotoilusta, joka korostaa Kruunuvuorenselän suuntaan avautuvaa maisemaa.

Voittajatyössä Hakaniemen puoleinen ranta on kaupunkimaisesti rakennettu – rannassa on asuinkortteleita, joiden ensimmäiset kerrokset on esitetty kokonaan liiketiloiksi. Rakennusten edustalla on rantabulevardi, joka tarjoaa tilaa myös oleskelulle. Rantaa on porrastettu niin, että siellä pääsee veden äärelle. Merihaan edustalle on esitetty rantapuistoa.

Kruununhaan puoleiseen rantaan työ ehdottaa laajaa puistoa. Puistolle on saatu lisää tilaa siirtämällä Siltavuorenrannan liikenne kauemmas rannasta. Merihakaa vastapäätä olevaa satamaa on ehdotuksessa uudistettu – sinne esitetään muun muassa satamaverstaita tuomaan elämää alueelle.

Kaikki kilpailutyöt olivat helmikuussa kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla, ja kommenteista koostettiin yhteenveto palkintolautakunnan käyttöön. Voittajatyö sai kommentoijilta kehuja Kruununhaan puoleisesta rantapuistosta, mutta Hakaniemen puoleiset korttelit jakoivat mielipiteitä – osa kommentoijista piti niitä liian massiivisina tai yksitoikkoisina, osa taas kiitteli tiivistä rakentamista.

Asemakaava seuraava askel Hakaniemenrannan muutoksessa

Vuosi sitten hyväksytty Hakaniemenrannan asemakaavan luonnos antoi lähtökohdat kilpailulle, ja kaavan työstämistä jatketaan nyt voittajatyön pohjalta.

– Kilpailun voittaneesta ehdotuksesta otetaan parhaat osat mukaan asemakaavaan, mutta sellaisenaan ehdotus ei toteudu. Ideoita poimitaan myös muista palkituista töistä, kertoo arkkitehti Perttu Pulkka Helsingin kaupungilta.

Asemakaava on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella.

Kilpailuun tuli 68 ehdotusta. Kilpailijoiden tehtävänä oli esittää, miten Hakaniemenrannan ympäristöön voitaisiin rakentaa lisää asumista ja palveluita ja luoda kaikille avointa ja houkuttelevaa rantaa.

Kilpailun järjestivät Helsingin kaupunki yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliitto Markin ja Suomen Arkkitehtiliitto Safan kanssa.

Hakaniemeen luvassa isoja uudistuksia

Hakaniemenrantaan on luonnosteltu merkittävästi uutta rakentamista – pisimmällä ovat suunnitelmat uudesta hotellista, joka tulisi osittain täyttömaalle Metallitalon läheisyyteen. Elinkaarensa päähän tullut Hakaniemensilta uusitaan, ja 2020-luvulla valmistuva uusi pikaraitiotieyhteys Kruunuvuorenrantaan kulkee alueen kautta. Hakaniemeen on suunniteltu myös Pisararadan maanalainen lähijuna-asema.

