Hakaniemenrannan tulevaisuutta ideoidaan kilpailussa

Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan suunnitteluun etsitään uusi avauksia ideakilpailulla. Kilpailijoiden tehtävänä on esittää, miten alueelle voitaisiin rakentaa lisää asumista ja palveluita ja luoda kaikille avointa ja houkuttelevaa rantaa.

– Tavoitteena on, että Hakaniemen rannoille tullaan viihtymään kauempaakin, kertoo arkkitehti Perttu Pulkka Helsingin kaupungilta.

Kilpailusta saatavia ehdotuksia uusista kortteleista sekä rannoista, puistoista ja kaduista hyödynnetään alueen asemakaavoituksessa. Lähtökohtana kilpailulle on alkuvuodesta hyväksytty Hakaniemenrannan asemakaavaluonnos, jossa on alustavasti määritelty muun muassa uusien kortteleiden sijainnit.

Kilpailuehdotukset julkaistaan helmikuussa kaupungin verkkosivuilla, missä yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia ennen palkintolautakunnan ratkaisua. Kilpailun tulokset julkistetaan ensi kevään aikana.

Kilpailuaineistot ovat ladattavissa osoitteesta www.hel.fi/suunnittelukilpailut. Kilpailuaika päättyy 26. tammikuuta. Kilpailun järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliitto Markin ja Suomen Arkkitehtiliitto Safan kanssa.

Siltavuorensalmea ympäröiville ranta-alueille on suunnitteilla suurempia muutoksia kuin kertaakaan Merihaan rakentamisen jälkeen. Hakaniemenrantaan on luonnosteltu uutta rakentamista, Hakaniemensilta uusitaan ja 2020-luvulla valmistuva uusi pikaraitiotieyhteys Kruunuvuorenrantaan kulkee alueen kautta. Hakaniemeen on suunniteltu myös Pisararadan maanalainen lähijuna-asema.

Hakaniemen alueen suunnittelua voi seurata tilaamalla uutiskirjeen osoitteesta www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet.