Häkkioopperan lisäesitykset 10.–11.1.2023 KokoTeatterissa

Häkkiooppera on Wilma-Emilia Kuosan narratiivinen jazztanssiteos, joka tulkitsee hänen toisen runoromaanin tragedian (Häkkiooppera, Basam Books 2022). Autofiktiivinen teos paljastaa karun totuuden vangitun lähimmäisen näkökulmasta. Monitaiteellinen esitys palaa yleisön pyynnöstä kevätohjelmistoon kolmella esityksellä 10.–11.1.2023 KokoTeatterilla.

Teos sai ensi-iltansa KokoTeatterin syysohjelmistossa 14.9. ja esitykset jatkuivat 28.9. asti. Häkkiooppera vieraili 12.11.2022 Kulttuuritila Nuijamiehessä.

korvaani salakavalasti kutittaen

ollaan niin kuin ennen

sukellan suhun sohvalla

tietämättä enää mistään puhumatta menneistä mitään koskaan selvittämättä

teeskennellään ettei kuprua tullutkaan

ettei koskaan ollut mitään vankilaa

eikä sillä olisi ollut muhun mitään vaikutusta

esitetään Häkkiooppera jossa kalterit sulaa

Häkkiooppera johdattaa yleisön pohtimaan sitä, mitä tapahtuu rakkaudelle, kun toinen on vankilassa? Esitys paljastaa karun totuuden vangitun lähimmäisen näkökulmasta. Yleisön aisteja kutitetaan monitaiteellisella esityksellä, jossa runo ruumiillistuu jazztanssin keinoin. Tanssiteatteri nyrjäyttää taiteen ja viihteen rajan siitä piittaamatta.

“Häkkiooppera on saanut minut ja yleisön hengittämään samaa ilmaa tunne-suvaitsevaisuuden eli tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen äärellä. Sitä on sanottu tunnemyrskyksi, joka riisuu ennakkoluulot rankan aiheen ympäriltä. Minulle Häkkiooppera on tilaisuus kokeilla kuinka haavoittuvaiseksi voin antautua tarinan ehdoilla. Tiukka draamankaari sallii uudenlaista keveyttä tulkinnassa ja koreografinen maailma innostaa leikkimään jazztanssilla. On ollut huikeaa saada kokea, kuinka herkistyneesti yleisö kanssa elää tapahtumien kulun. Soolostani onkin tullut yhteinen tila, jossa on turvallista tarkastella teemojen herättämiä tunteita ja voimaantua niistä. Häkkiooppera on joka kerta uudenlainen elämys sekä minulle, että yleisölle jonka ylle se punoutuu purkautuakseen entistä voimakkaammin”

Titaanisydämen anatomia oli monitaiteilija Wilma-Emilia Kuosan esikoisteos (Basam Books 2020). Häkkiooppera on runoromaanin jatko-osa, joka kietoo kertojan tarinan Helsingistä Nizzaan.

Nizzalaistunut helsinkiläinen Kuosa on laulava tanssija ja koreografi, Y-sukupolven äänitorvi, joka kirjoittaa tabuista välittämättä. Hänen tanssikonserttejaan on esitetty Suomen lisäksi Ranskassa ja Beninissä, Länsi-Afrikassa. Hän keikkailee kansainvälisesti freelance laulajana, tanssijana ja koreografina. Kuosan teokset rakastavat rikotut sielut ehjiksi.

Työryhmä: Wilma-Emilia Kuosa, Henry Hanikka ja Pietari Salmi

Esitykset 10.1.2023 klo 19 ja 11.1.2023 klo 14 sekä klo 19 KokoTeatterilla

Aiemmat esitykset 14.9. / 16.9. / 21.9. / 27.9. / 28.9. KokoTeatterilla ja 11.12. Lappeenrannan Kulttuuritila Nuijamiehessä

Ensi-iltapäivänä julkaistiin myös tuore runoromaani Häkkiooppera (Basam Books 2022). Kirja on tilattavissa kustantamon sivuilta.

Kirjoittava lehdistö / sisällöntuottajat pääsevät esitykseen maksutta. Kutsuvieraslippu 6€/kpl. Kutsu on kahdelle. Kutsu on voimassa kaikkiin esityksiin. Kutsuvieraspaikkoja esityksiin on vain rajallinen määrä. Liput lunastetaan suoraan KokoTeatterin verkkokaupan kautta kuponkikoodilla KUTSU.