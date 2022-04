Hakosen uudet järeämmät sähkökuorma-autot käyttöön pääkaupunkiseudulla

Hakosen tavoitteena on olla kotiinkuljetuksen ja -asennusten valtakunnallinen markkinajohtaja sekä maan suurin kodinkoneiden, huonekalujen ja pesulalaitteiden palvelukonseptiyritys. Hakosella on kaikki yhden katon alla: kuljetus, asennus, kierrätys, huolto, kuluttajan digitaalinen käyttöliittymä, toiminnanohjaus, hankinta, varastointi ja terminaalipalvelut. Hakosen perheyhtiön tarina alkoi vuonna 1918 yksityisetsivä Kaarlo Hakosen sanoista: ”Hakonen on aina askeleen edellä”.