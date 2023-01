Haku englanninkielisiin maisteriohjelmiin alkaa 4.1.2023 - hakuun tarjolla tukea ja vinkkejä webinaareissa! 

Jyväskylän yliopiston englanninkieliset ohjelmat ovat tarjolla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille hakijoille. Hakua varten hakijalla on oltava alempi korkeakoulututkinto, ja lisäksi ohjelman valintaperusteiden mukaiset kelpoisuudet ja todistukset esimerkiksi englannin kielen taidosta.

Suosituimpia englanninkielisiä maisteriohjelmia ovat olleet kauppatieteiden ja kasvatustieteiden koulutusohjelmat. Lisäksi englanninkielisiä maisteriohjelmia on tarjolla luonnontieteissä, liikuntatieteissä, informaatioteknologiassa sekä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä.

Yhteishaussa mukana oleviin JYU:n englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan Opintopolku.fi/Studyinfo.fi-palvelussa. Hakuprosessissa tarvittavat liitteet voi hakuvaiheessa toimittaa täysin sähköisesti. Haku päättyy 18.1.2023 klo 15.00 Suomen aikaa. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023.

Hakuprosessia, sekä yleisesti JYU:n englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeluun liittyviä aiheita käsitellään esittelyn ja ohjauksen merkeissä tammikuussa järjestettävissä webinaareissa, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Tutustu tarkemmin 10.1.2023 opiskelijalähettiläiden ja 11.1.2023 Kansainväliset opiskelijavalinnat -tiimin järjestämiin tilaisuuksiin verkkosivuillamme ja tule kuulolle sekä saamaan vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi: https://www.jyu.fi/en/apply/get-to-know-us/webinars-on-masters-programmes/copy_of_webinars-on-masters-programmes

Apurahoja tarjolla maksuvelvollisille opiskelijoille

Jyväskylän yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin puolet opiskelee englanninkielisissä maisteriohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina. Opiskelijoiden, jotka eivät ole EU/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, täytyy suorittaa opinnoistaan lukuvuosimaksu.

Maksuvelvollisille opiskelijoille JYU tarjoaa yhteishaussa mahdollisuuden hakea lukuvuosimaksujen kustannuksia kattavia apurahoja samalla Opintopolun hakulomakkeella, jolla haetaan myös opiskeluoikeutta. Jokaisessa maisteriohjelmassa on myös tarjolla yksi Finland Scholarship, joka sisältää 100% lukuvuosimaksuapurahan sekä kertaluonteisen 5000 euron elinkustannusapurahan.

Lue lisää JYU:n apurahoista https://www.jyu.fi/en/apply/masters-programmes/scholarships-and-tuition-fees

Haku yhteistutkinto-ohjelmiin Opintopolun ulkopuolella

Yhteishaussa mukana olevien ohjelmien lisäksi Jyväskylän yliopistossa on tarjolla kaksi englanninkelistä Erasmus Mundus yhteistutkinto-ohjelmaa, jotka järjestetään yhteistyössä ulkomaalaisten partneriyliopistojen kanssa. Nämä ohjelmat ovat Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies (RADMEP) ja Brain and Data Science (NeuroData).

Hakuaika RADMEPiin päättyy 8.2.2023 ja hakeminen tapahtuu University Jean Monnet’n hakuportaalin kautta.>> Lisätietoa ja hakulomake

Hakuaika Brain and Data Science –ohjelmaan päättyy 5.2.2023 ja hakeminen tapahtuu Bar Ilan Universityn hakuportaalin kautta. >> Lisätietoa ja hakulomake

Lisätietoja

Kansainväliset opiskelijavalinnat, Jyväskylän yliopisto admissions@jyu.fi

Kaikki Jyväskylän yliopiston englanninkieliset maisteriohjelmat ja tietoa hakemisesta: https://www.jyu.fi/en/apply/masters-programmes