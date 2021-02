Haku Hämeenmaan Kannustajiin käynnistyy – jaossa 60 000 euroa tukea

Take awayn monet mahdollisuudet – helppoa ja herkullista noutoruokaa marketista 8.1.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Ruokakauppa ei ole enää vain ruokakauppa. Kiireisen arjen keskellä haetaan helppoja, nopeita ja herkullisia ratkaisuja ruokailuun. Osuuskauppa Hämeenmaa on vastannut kehittyviin tarpeisiin laajentamalla Prismojensa take away -noutoruokamahdollisuuksia.