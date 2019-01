Haku kesätyöpaikkoihin käynnistyi - Hämeenmaa palkkaa 1000 työntekijää kesälle 2019

Osuuskauppa Hämeenmaa työllistää 1000 kesätyöntekijää kesällä 2019. Yhteensä S-ryhmä palkkaa tänä kesänä ympäri Suomen noin 14 000 nuorta myymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissaan. Noin puolet pesteistä on Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja alle 18-vuotiaille. Haku kesätöihin on käynnissä nyt. S-ryhmä on tänäkin vuonna yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppaneista: ”Tulevan kesän teema on positiivisuus, kannustaminen ja palautteen anto!”

- Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia. Työelämään siirtyminen on herkkä vaihe, jolla on tutkitusti vaikutusta koko työuran onnistumiseen. Epäonnistumisella on yhteys syrjäytymiseen ja jopa työkyvyttömyyteen. Puhumme esimiestemme kanssa myös esimerkiksi perehdytyksen ja nuoren kohtaamisen tärkeydestä, henkilöstöjohtaja Susa Nikula SOK:lta kertoo. Some-ajan nuoret haluavat palautetta Tänä vuonna Osuuskauppa Hämeenmaalla on siirrytty videohaastatteluihin kesätyöntekijöitä rekrytoitaessa. Jokainen hakija saa ensin kutsulinkin videohaastatteluun, jossa vastaa haastattelun kysymyksiin omalla videovastauksellaan. Tämän jälkeen osa hakijoista saa kutsun jatkohaastatteluun. Videohaastattelua hyödyntämällä pyritään lähemmäs nuorille luontevaa some-maailmaa. − Videoiden katsominen ja omien videoviestien tekeminen on nuorille jokapäiväistä arkea, sanoo Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti. S-ryhmä on eniten nuoria työllistävä yritysryhmä Suomessa. Laajan kumppanijoukon kanssa startatussa Nuori Mieli Työssä -hankkeessa etsitään parhaillaan keinoja kehittää työelämää nuorten näkökulmasta. − Osana hanketta toteutimme Nuorten työelämäodotukset -selvityksen, yhdessä työeläkeyhtiö Elon ja Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimustulosten mukaan nuoret arvostavat perinteistä hyvää esimiestyötä. Kiinnostavaa oli huomata, että he edustavat aivan uudenlaista palautekulttuuria. Nuoret haluavat saada ja osaavat antaa palautetta. Kesäläisiltä kannattaa ehdottomasti kysyä kokemuksista ja käyttää tätä tietoa toiminnan kehittämiseen, Susa Nikula toteaa. − Kaupan ala on silta työelämään. Haastan kaikki palvelualoilla työskentelevät esimiehet ja kesätyöntekijöitä kohtaavat työkaverit mukaan kannustamisen ja palautteen antamisen positiivisuustalkoisiin, hän lisää.

