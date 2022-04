Haku Vaahteramäen avoimen päiväkodin kerhotoimintaan

Kutsu ja tiedote: Paula Blåfield ja Marianne Maans: Uskalla pysähtyä - Näyttelyn tiedotustilaisuus 29.4. klo 10 Vaasan taidehalli 25.4.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN Tervetuloa Paula Blåfieldin ja Marianne Maansin näyttelyn Uskalla pysähtyä tiedotustilaisuuteen. Tiedotustilaisuus järjestetään perjantaina 29.4.2022 klo 10 Vaasan taidehallissa, os. Senaatinkatu 1, Vaasa. Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla taiteilija Paula Blåfield ja muusikko Marianne Maans ja vs. kulttuuripäällikkö Leena Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Näyttelyn avajaiset järjestetään 29.4. klo 18 ja se nähdään Vaasan taidehallissa 29.5.2022 saakka. Taidehalliin on maksuton sisäänpääsy. Haastattelumahdollisuudet muina aikoina: Paula Blåfield, puh. 0400 838893, paulablafield@gmail.com Marianne Maans, puh. 040 5258819, marianne.maans@gmail.com Median edustajat voivat halutessaan myös varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/kocx9rGmwd2Bj6Bs/fo Lisätietoja: vs. kulttuuripäällikkö Leena Nyqvist, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. 0400 668 197, leena.nyqvist@