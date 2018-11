Haku Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 -suomenmestaruuskilpailuihin on käynnissä!

Jaa

Päästä luovuutesi valloille ja näytä taitosi! Hae mukaan Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailuihin. Hakuaika on käynnissä 15.11.2018-15.1.2019. Vuoden Kokki -kilpailu on ruoanlaiton ammattilaisten suomenmestaruuskilpailu ja Vuoden Tarjoilija -kilpailu on salipuolen ammattilaisten suomenmestaruuskilpailu. Hallitseva Vuoden Kokki 2018 on Kalle Tanner ja Vuoden Tarjoilija 2018 on Noora Sipilä, joiden edustuskaudet jatkuvat seuraavien voittajien valintaan saakka.

Haku Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 -suomenmestaruuskilpailuihin on käynnissä. Kuvaaja Aleksi Tuomola/ELO-säätiö.

Seuraavat SM-kilpailut järjestetään 4-6.4.2019 Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Molemmissa kilpailuissa semifinaaliin pääsee yhteensä 16 hakijaa - tuomaroinnin kautta 15 hakijaa ja yksi hakija valitaan Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija Facebook-sivuilla järjestettävien Villikortti-kilpailuiden kautta. Semifinalisteista kahdeksan parasta jatkaa finaaliin. - Vuoden Kokki 2019 -kilpailun ennakkotehtävässä hakijan tulee lähettää suunnittelemansa resepti ja annoskuva lämpimästä alku-, väli- tai pääruoasta. Reseptissä tulee käyttää jotain raaka-ainetta HKScanin tuoteperheestä, muut raaka-aineet ovat vapaavalintaisia, kertoo Vuoden Kokki 2019 -kilpailun kilpailujohtaja Heikki Liekola.



Semifinaaliin päässeet valmistavat 16 hengelle ennakkotehtävän mukaisen annoksen kahdessa tunnissa. Pääpalkintona voi voittaa Suomen Messusäätiön myöntämän 10 000 euron apurahan oman ammattitaidon kehittämistä varten. Voittaja edustaa arvostettua Vuoden Kokki -titteliä ja toimii suomalaisen ruoanlaiton myönteisenä esikuvana. - Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailun ennakkotehtävänä on suunnitella 180 hengen illallistilaisuuteen mallikattaus ja valokuvata se. Valokuvassa näkyvä kattaus tulee tehdä neljälle hengelle. Illalliseen sisältyy aperatiivi, viiden ruokalajin pöytiin tarjoiltu menukokonaisuus juomineen, sekä kahvi ja avec-juoma. Illalliselle tulee myös suunnitella alkoholiton teepohjainen aperatiivijuomaresepti, jossa pitää hyödyntää illan menun tai yksittäisten annosten komponentteja. Lisäksi hakijan tulee pohtia, millä tavoin teejuoman mäskin pystyy hyödyntämään bankettikeittiöntoiminnassa. Lopuksi hakija täyttää vielä monivalintatehtävän, kertoo Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailun kilpailujohtaja Maria Suihkonen. Kilpailun pääpalkintona voi voittaa MaRa ry:n Henrik Bitten stipendirahaston myöntämän 10 000 euron apurahan oman ammattitaidon kehittämistä varten. Vuoden Kokki 2019 -kilpailun päätuomarina toimii Vuoden Kokki 2001 ja ravintola Göstan ravintoloitsija Henry Tikkanen. Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailun päätuomarina toimii Pet Ravintolat Oy:n ravintoloitsija Petra Granqvist. Kilpailuja hallinnoi ja järjestää ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö yhteistyössä kilpailuorganisaation ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija kilpailutoiminnan pääyhteistyökumppaneita ovat Messukeskus, Metos Oy Ab, HKScan Oyj, Valio Oy, Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku ja Viking Line Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat Ainoa Winery, Arvo Kokkonen Oy, Aromi-lehti, Astiavuokraus Oy Jubilee, Diversey, E.Ahlström Oy, Fredman Group Oy, MaRa ry, MTK ry, NORD-T, Pajunen Oy, Perho Liiketalousopisto, Polar Electro Finland, Puljonki Oy, SLC rf ja Vitriini-lehti. Hakuohjeet Vuoden Kokki 2019 -kilpailuun: www.elo-saatio.fi/haku-vk

Hakuohjeet Vuoden Tarjoilija 2019 -kilpailuun: www.elo-saatio.fi/haku-vt



#vuodenkokki #vuodentarjoilija #ruokakulttuuri #juomakulttuuri



Avainsanat juomakulttuuriruokakulttuurivuodenkokkivuodentarjoilija

Yhteyshenkilöt

Kuvat Haku Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2019 -suomenmestaruuskilpailuihin on käynnissä. Kuvaaja Aleksi Tuomola/ELO-säätiö. Lataa Lataa Lataa

Linkit