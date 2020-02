HALI: Hyvinvointialan työvoimapula on ratkaistavissa – vaatii nopeita toimia

Arja Laitinen Hyvinvointiala HALI ry:n hoivajohtajaksi 13.12.2019 12:29:22 EET | Tiedote

Sairaanhoitaja (AMK) ja sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA Arja Laitinen on nimitetty hoivasta ja osaamisesta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Hyvinvointiala HALI ry:hyn. Laitinen siirtyy HALIin Pihlajalinna Oyj:stä, jossa hän on toiminut vuodesta 2014 ensin hoivapalveluiden palvelupäällikkönä, myyntijohtajana ja viimeisimpänä laatujohtajana vastaten vanhus- ja asumispalveluista. Laitinen on aloittanut uudessa tehtävässään HALIssa 3.12.2019. - Olen todella tyytyväinen, että HALI sai vahvan ja kokeneen hoiva-alan osaajan johtoryhmään. Arjan vastuulle tulee hoivan lisäksi osaaminen ja koulutus, jotka ovat aivan keskeisessä asemassa, kun mietitään, miten hyvinvointialan työlle saadaan riittävästi osaavia työntekijöitä tulevaisuudessa, sanoo toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas. Laitinen on ottanut innostuneena uuden ja vastuullisen työn vastaan. - On hienoa päästä tekemään työtä liitossa, jonka jäsenyritykset ja -järjestöt pitävät huolta ihmisistä vauvasta vaariin. Omassa