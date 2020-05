HALI ry: Ministeriöllä täysin väärä tilannekuva - Edes kriittisillä aloilla ei pääse koronavirustesteihin

Suomen julkinen koronaviruksen testauskapasiteetti on THL:n mukaan noin 8 000 testiä päivässä. Testejä on kuitenkin tehty parhaimmillaankin vain noin puolet siitä - useimpina päivinä jopa alle 1 000 kappaletta. Ministeriön mukaan testattavia ei ole enempää. Hyvinvointiala HALIn ry mukaan ministeriön tilannekuva on täysin väärä.

Maan hallitus linjasi jo 9.4.2020 ministeri Kiurun sanoin Suomen koronaviruksen testimäärän nostamisesta 10 000 testiin päivässä. Ministeriön mukaan julkisen sektorinkaan testauskapasiteetti ei ole täydessä käytössä, koska testin tarpeessa olevia ihmisiä ei ole.



- Ministeriön tilannekuva eroaa räikeästi todellisuudesta. HALI teki tällä viikolla jäsenyhteisöilleen kyselyn, johon vastasi hieman yli 200 yksityistä sote- ja varhaiskasvatusalan palveluntuottajaa. Niiden työntekijöistä noin 1 700 on tarvinnut koronavirustestin, mutta heistä vain noin puolet on päässyt testiin julkisessa terveydenhuollossa. Näin silti, vaikka ministeri Kiuru linjasi jo huhtikuun alussa, että testaaminen suunnataan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön, kun on pienikin epäily tartunnasta, kertoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.



Tilanne on äärimmäisen huolestuttava etenkin korkeimpaan riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kannalta. Heillä on oikeus saada turvallista hoitoa ja hoivaa. Tällä hetkellä testaamattomuus asettaa asiakkaat ja työntekijät riskiin tartuttaa ja levittää tietämättään koronavirusta.



- HALIn kyselyyn vastanneissa yrityksissä satoja työntekijöitä on jouduttu määräämään varmuuden vuoksi sairauslomalle testauksen puutteen vuoksi. Tämä on tarkoittanut sijaisten palkkaamista. Se lisää sekä kustannuksia että myös hoitohenkilöstön kiertoa. Kun vaihtuvat työntekijät esimerkiksi hoivapalveluissa kohtaavat asiakkaita, tartunnan leviämisen riski kasvaa entisestään, muistuttaa Rajakangas.



HALIn jäsenyhteisöjensä keskuudessa tekemän kyselyn tulokset vastaavat myös muilta toimialoilta työterveydenhuollon kautta saatuja viestejä: testeihin ei pääse tai niiden saamisessa on viiveitä.



- Jos testiin ei pääse, vaihtoehtona työnantajalle on kallis kahden viikon karanteeni. Pitkät, turhat poissaolot sekä altistuneen ja hänen lähipiirinsä epätietoisuus olisi mahdollista välttää parissa päivässä valmistuvalla testillä. Tähän asti työnantajat tai työntekijät itse ovat joutuneet maksamaan testauksen, kun julkisella sektorilla ei ole otettu heitä vastaan, kertoo Rajakangas.



HALI kannattaa maan hallituksen linjausta siirtyä koko yhteiskuntaa koskevista rajoituksista testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategiaan. Se kuitenkin vaatii väistämättä sitä, että julkisin varoin testein myös pääsee. HALI vaatii tiukasti, että tilanne korjataan välittömästi.



- Viranomaisten on herättävä tilanteeseen sekä ohjeistettava tehokkaasti ja selväsanaisesti testaamisen kriteereistä kentälle. Jos julkinen testauskapasiteetti ei riitä, testausta on ostettava yksityiseltä sektorilta, Rajakangas linjaa.



