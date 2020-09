HALIlta viisi tärppiä budjettiriiheen – ilman hyvinvointia ei ole taloutta

Ensi viikon budjettiriihessä mitataan hallituksen kyky tehdä päätöksiä koronaviruksen toisen aallon estämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Ennen kaikkea mitataan hallituksen arvostus yleishyödyllistä järjestötoimintaa kohtaan.

- Ratkaisumahdollisuuksia yleishyödyllisten järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi on useita. Arpajaisveroa voidaan laskea, avustettavan toiminnan piiriin kuulumattomia kohteita voidaan siirtää valtion talousarviossa rahoitettavaksi ja aukkoa voidaan myös rahoittaa suoraan valtion budjetista. Hallitukselta tarvitaan nyt päätöksiä, vaatii Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Budjettiriihestä tarvitaan myös merkittäviä työllisyystoimia. Kotitalousvähennyksen kehittäminen on tehokas keino työpaikkojen lisäämiseksi. Erottamalla hoito-, hoiva- ja kotitaloustyö remonteista suuremman korvausosuuden ja vähennyksen piiriin saataisiin tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla tuettaisiin ikäihmisiä, lapsiperheitä ja ikääntyneitä vanhempiaan hoitavia.

Työllisyys ja talouskasvu edellyttää kuitenkin turvallista yhteiskuntaa. Koronaviruksen toinen aalto on vältettävissä kattavalla testaamisella ja riskiryhmien suojaamisella.

- Oireileville on taattava pääsy COVID-19-testiin yhden vuorokauden sisällä. Tämä edellyttää myös yksityisen testauskapasiteetin hyödyntämistä. Riskiryhmät on myös pidettävä turvassa. Hallituksen on annettava asetus, jonka mukaan sote-palvelujen järjestäjien on maksettava täysi korvaus myös yksityisille palveluntuottajille koronakriisin aiheuttamista suojamateriaali-, karanteeni- ja sijaiskustannuksista. Ruotsissa kustannuksia korvaava asetus annettiin jo huhtikuussa, Rajakangas muistuttaa.

Koronakriisin vuoksi myös suun terveydenhuollon kiireettömät käynnit romahtivat keväällä koronakriisin vuoksi alle puoleen. Suun terveydenhuollon laiminlyönti voi johtaa vakaviin yleisterveyden ongelmiin. Suun terveydenhuollon saatavuutta parannetaan tehokkaimmin Kela-korvauksia korottamalla.

Katso kaikki HALIn viisi tärppiä budjettiriiheen täältä!

Lisätiedot:

Joel Kuuva

talous- ja veroasiantuntija

050 414 6444

joel.kuuva@hyvinvointiala.fi