Hallin Hurja kertoo Hallin Jannen vaiheikkaan tarinan

Tapani Baggen pienoisromaani Hallin Hurja on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Nälkävuoden 1867 lokakuussa Hallin Jannesta tuli maankuulu. Hän murhasi ja ryösti Kuoreveden Mustalaismäessä postimiehen yhdessä Hallinpenkin rengin Aleksanteri Matinpojan kanssa. Janne eli Juhani Juhaninpoika Mattila oli tuolloin 20-vuotias kestikievariperheen vanhin poika. Lähitienoolla hänet tunnettiin komeana naistennaurattajana ja kaunisäänisenä laulajana. Mainetta oli kertynyt myös hevosmiehenä ja korttisahurina.

Janne ja Santeri jäivät pian kiinni rikoksestaan. Heidät tuomittiin kuolemaan, mutta tarina ei suinkaan pääty siihen. Ajan tavan mukaan kuolemantuomio muutettiin karkotukseksi Siperiaan, ja matkalla sinne Janne karkasi ja päätyi lopulta Amerikkaan.

Tapani Baggen pienoisromaanissa kasvinkumppani ja rikostoveri Santeri Marianpoika kertoo Jannen vaiheikkaan tarinan Jannen oman laulun säestyksellä. Palkittu rikoskirjailija ja kehuttuja historiallisia romaaneja julkaissut Bagge on Hallin Hurjassa parhaimmillaan. Hallin Hurja on järjestyksessä kahdestoista Aviador Kustannuksen julkaisema Baggen teos.

Tapani Bagge on maamme tuotteliaimpia kirjailijoita. Hän on julkaissut vuodesta

1983 alkaen reilusti yli sata kirjaa, ja hänet tunnetaan erityisesti rikosromaaneistaan sekä lasten- ja nuortenkirjoistaan. Hän on kirjoittanut myös historiallisia romaaneja ja kuunnelmia sekä televisio- ja sarjakuvakäsikirjoituksia. Hänet on palkittu useaan otteeseen kirjallisesta työstään muun muassa Arvid Lydecken- ja Vuoden johtolanka -palkinnoilla.

BAGGE, TAPANI : Hallin Hurja

110 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811355

Ilmestymisaika: Helmikuu 2023

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.