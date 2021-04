Hallintovaliokunnan sd-edustajat:SDP:n kansanedustajat vaativat panostuksia järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen viesti keskustalle: Huoli julkisen talouden kestävyydestä on yhteinen. Keskusta ei ole tässä yksin 24.4.2021 14:16:05 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vakuuttaa keskustalle, että huoli julkisen talouden kestävyydestä on yhteinen. Näkemyseroja on, mutta isossa kuvassa ne ovat maltillisia. Puolueilla on esimerkiksi yhteinen näkemys siitä, että julkinen talous on viimeisimpien ennusteiden valossa mahdollista vakauttaa ennakoitua nopeammin. - Vaikka luottoluokittajat, viimeisimpänä Fitch, yksimielisesti pitävät Suomen luottokelpoisuutta erinomaisena ja näkymiä vakaana, ei se tarkoita, etteikö huoli pidemmän aikavälin kestävyydestä olisi aito ja aiheellinen, Mäkynen korostaa. - Velan suhde bruttokansantuotteeseen pitää saada vakautettua. Se ei voi kasvaa loputtomiin, ja tähän urakkaan tarvitaan monipuolinen keinovalikoima. Mitään yksittäistä taikatemppua ei varmasti löydy, mutta lyhyellä aikavälillä tärkeintä on kasvun ja investointien käynnistyminen. Edelleen on huolehdittava, ettei koronakriisin aiheuttama työttömyys pääse pitkittymään ja muuttumaan rakenteelliseksi, Mäkynen jatkaa. - Kuten Ministe