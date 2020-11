Hallituksen päätökset 16.11: Hallitus esittää valtuustolle Naistenklinikan A-osan peruskorjausta

Hallitus sai katsauksen Apotin käyttöönotosta ja keskusteli laajasti haastavasta taloustilanteesta.

Naistenklinikan A-osan peruskorjaus etenee valtuustoon

Hallitus hyväksyi Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää valtuustolle peruskorjauksen käynnistämistä keväällä 2022 enimmäishintaan 32 miljoonaa euroa. Valtuuston päätöksen lisäksi investointi edellyttää Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan. Peruskorjaus on suunniteltu valmistuvaksi vuonna 2024.

Vuonna 1934 rakennettua Naistenklinikkaa on korjattu vuosien mittaan osa kerrallaan.

Lisätietoja:

Investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi

Apotin käyttöönotto sujunut suunnitellusti

Kehittämisjohtaja Visa Honkanen kertoi hallitukselle Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen etenemisestä. Apotti otettiin lokakuun lopussa käyttöön laajasti Meilahden sairaala-alueella, Töölön sairaalassa ja useissa muissa HUSin sairaaloissa. Uusia käyttäjiä tuli mukaan 10 000, eli nyt kaikki HUSin sairaalat ja yli 20 000 potilaita hoitavaa työntekijää käyttävät samaa Apotti-järjestelmää.

Viimeinen laaja ja kansainvälisestikin merkittävä käyttöönotto on haastavuudestaan huolimatta sujunut odotetusti. Potilasturvallisuutta, joka on aina sairaanhoidon prioriteetti, on seurattu koko käyttöönoton ajan tiiviisti. Tekniset haasteet ovat aiheuttaneet paikoittain merkittävää lisätyötä, mutta niiden ratkaisu on edennyt pääsääntöisesti hyvin.

Käyttökokemuksesta ei ole vielä HUS-tasoista kokonaiskuvaa. Uuden järjestelmän opettelu vaatii käyttäjiltä luonnollisesti aikaa ja oppimiskäyrä vaihtelee yksiköittäin ja yksilöittäin. Samalla koko HUS siirtyi uuteen tapaan käsitellä lähetteitä vain Apotti-järjestelmässä. Lähetteiden käsittelyprosessissa on paljon opeteltavaa, ja siinä on myös tunnistettu useita kehitettäviä kohtia, joita asiantuntijatyöryhmä edistää.

Apotti on HUSin historian suurin yksittäinen toiminnan muutos- ja kehittämishanke, jolla tavoitellaan merkittäviä toiminnallisia ja laadullisia hyötyjä.

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi ja www.hus.fi/apotti

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

Hallitus kävi läpi vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanteen talousjohtaja Jari Finnilän esittelystä sekä keskusteli laajasti talouden tilasta ja lähivuosista. Varsinainen talousarviokäsittely on hallituksen seuraavassa kokouksessa 30.11.2020.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 25 938 000 euron suuruisen kuntayhtymän omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 60 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä.

Rahoitusjärjestely toteutetaan kuntayritystodistusohjelmalla. Vakuudellinen kuntayritystodistusohjelma tarvitaan koronaviruspandemiasta johtuvien rahoituksen saatavuushaasteiden vuoksi ja lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi.

Lisätietoja:

Vs. hallintojohtaja Jaana Vento, jaana.vento(at)hus.fi

Pöytäkirja ja kaikki päätökset (päivittyy sivustolle myöhemmin)